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«دبي العالمية» تقرر عدم تجديد عقد امتياز «بتيكيماس سورابايا» في إندونيسيا
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تاريخ النشر: الإثنين 18 سبتمبر 2017

دبي (الاتحاد)

أعلنت «موانئ دبي العالمية» المحدودة أمس عن قرارها بعدم تجديد عقد تشغيل «بيه تي ترمينال بتيكيماس سورابايا» («تي بيه إس»)، الواقعة على الساحل الشمالي لجاوا الشرقية مع انتهاء صلاحية العقد في عام 2019.

وكانت «موانئ دبي العالمية» المحدودة قد تولت تطوير وإدارة وتشغيل محطة بيتيكيماس سورابايا بموجب اتفاقية لمدة 20 عاماً بدأت عام 1999.

وتبلغ حصة موانئ دبي العالمية 49% في المحطة التي تمثل طاقة استيعابية تبلغ 2.1 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدماً) من إجمالي الطاقة الاستيعابية للمجموعة ،البالغة 85 مليون حاوية نمطية، وبالتالي لن يكون لهذا القرار تأثير يذكر على الأداء المالي للمجموعة.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»: «قامت «موانئ دبي العالمية» إلى جانب عدد من مشغلي المحطات العالميين بتطوير بنى تحتية عالمية المستوى في إندونيسيا تلبي احتياجات خطوط الشحن والمصنعين والتجار والعملاء في المنطقة. وخلال الـ20 عاماً الماضية استفادت «سورابايا» من أنظمة موانئ دبي العالمية المتطورة لتعزيز الإنتاجية ومن برامج التدريب والتطوير التي طبقناها، وكذلك من أفضل الممارسات التي تبنتها الشركة في مجال الأمن والسلامة والبيئة، ونحن فخورون بنجاحنا هناك.

قمنا بالاستثمار بشكل كبير في تطوير وتعزيز البنية التحتية للمحطة ما ساهم في خلق الوظائف ودعم نمو كل من الميناء والمنطقة». ... المزيد
     
 

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