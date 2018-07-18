العروج إلى منازل الحكمة

يولان إيسكند

ترجمة - أحمد حميدة

مارس الشّاعر بو جويي (772- 846) زمن حكم أسرة تانغ، دوراً أساسيّاً في انتشار الحدائق بالصّين. وفي قصيدة «في كوخي عند جبل لو» الذي يعود إلى سنة 817، يبيّن بوضوح المكانة الأساسيّة التي كانت للحديقة في حياته، والدّوافع التي كانت تحمله على إنشاء حديقة في كلّ مكان يكون قد أقام فيه:

«حين أقيم هنا، وأرفع رأسي، كانت تتراءى لي الجبال، وحين كنت أخفضها، كنت أنصت إلى وشوشة الماء المترقرق في الينابيع، وأنا أرمق من حولي القصب والأشجار والغيوم والصّخور. فمن إشراقة السّحر إلى حلول الغسق، كانت كلّ تلك العناصر تتناغى، فيتهادى إلى سمعي، من هنا ومن هناك، رجع صدى حسيسها، فإذا بالوجود النّابض من حولي يملؤني غبطة، ويجعلني أستسلم لموسيقاه الخفيّة. بمضيّ ليلة واحدة كان يغمرني إحساس وارف باللّطافة والرّخاوة، وبمضيّ يومين.. كنت أشعر بالطّمأنينة، وبمرور اللّيلة الثّالثة، كنت أشعر بالغبطة تسري في كلّ ذرّة من كياني، فأجدني شاردا.. ذاهلا عن نفسي».

«وحين أسائل نفسي عن سرّ ذلك الشّرود، أجدني أجيب: إنّه ذلك السّكن، والأرض المسطّحة التي تمتدّ أمامه، وتنتصب عند وسطها تلك المصطبة التي تشغل نصف مساحتها، إنّها تلك البركة المربّعة التي تحفّ بها غابات قصب البامبو والجبال والنّباتات البريّة، والتي تنتثر في وسطها زنابق الماء، والأسماك المزهوّة البيضاء (...)».