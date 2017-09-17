3.5 % نمو القطاع غير النفطي بالدولة عام 2018

بسام عبد السميع (أبوظبي)

ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.1% خلال العام الحالي، ليرتفع إلى 3.5% أو أكثر ابتداءً من العام المقبل، نتيجة للدور الداعم للنمو الذي تلعبه الموازنة العامة للدولة والزيادة المستمرة للصادرات غير النفطية واستفادة الدولة من الاستثمار الأجنبي، باعتبارها ملاذاً آمناً للاستثمار والتجارة والسياحة ومركزاً إقليمياً رائداً في عدة مجالات، بحسب معالي مبارك راشد المنصوري محافظ المركزي المصرف المركزي.

وقال المنصوري خلال افتتاح الدورة الـ41 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في أبوظبي أمس، والتي عقدت تحت رعاية كريمة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة: «على الرغم من تداعيات الانخفاض المستمر لأسعار النفط، تمكن الاقتصاد الوطني من الحفاظ على نمو الأنشطة غير النفطية، وذلك بفضل التنوع الكبير الذي تم إنجازه على مدى عقود طويلة، أي منذ إنشاء الدولة، وتلافي أثر الانخفاض في الإنفاق العام واستمرار الإنفاق في مجالات الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإنفاق على البنية التحتية».

وتابع معاليه: «ونتيجة لذلك بقي نمو الأنشطة غير النفطية بحدود 3.2% في 2015 و2.7% في 2016، وهي مستويات نمو معقولة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أهمية القطاع النفطي حتى في اقتصاد متنوع مثل اقتصاد دولة الإمارات».

وعزا المنصوري، توقعاته إلى عدد من العوامل تضمنت الدور الداعم للنمو الذي تلعبه الموازنة العامة للدولة، حيث عاد الإنفاق العام إلى الارتفاع منذ السنة الماضية، إضافة إلى الزيادة المستمرة للصادرات غير النفطية رغم ارتفاع سعر صرف الدرهم، مقابل عملات الشركاء الرئيسيين للدولة، فضلاً عن استفادة الدولة من الاستثمار الأجنبي، باعتبارها ملاذاً آمناً للاستثمار والتجارة والسياحة وغيرها، حيث تعتبر الدولة مركزاً إقليمياً رائداً في عدة مجالات.