إبراهيم الملا

لا يمكن فصل الاتجاهات المعاصرة في السينما الصينية عن جذرها التاريخي العريق، الممتد والملامس للكثير من الفنون التعبيرية والأدائية، كونها فنونا مرتبطة بقصص وأساطير وحكايات ملحمية وتحولات عميقة ومؤسسة للثقافة الصينية بشكل عام. والسينما هنا كحقل بصري فائض بالأخيلة والأبعاد التفاعلية، استفادت كثيرا من التنوع والثراء في الطبيعة الصينية وفي النتاجات الموسيقية والمسرحية والتشكيلية والحرفية المتعاقبة، والتي تصل أحيانا حد التماهي بين الأضداد، وابتكار صيغ سينمائية تتجاوز الواقعية الصرفة وتميل نحو الغرائبية غير المتكلفة، فيما يشبه التأمل على حوافّ الصخب، والدخول في مغامرة التجديد داخل النسق التقليدي المهيمن، وحتى داخل النموذج الأيديولوجي الصارم، لأنها صنيع فضائها المزدحم بالقداسة والتمرّد، وبالجمال والأسى في آن واحد.

مراحل

احتفلت السينما الصينية في العام 2005 بمرور مائة عام على انطلاقتها، كان هذا العام منذورا لمناسبة كبرى وأثيرة لما تتضمنه من استعادات ومراجعات لذاكرة فنية خصبة قوامها العزف المنفرد على وتر الخصوصية الثقافية التي تمتعت بها الصين لقرون طويلة، حيث ظهر في العام 1905 أول فيلم صيني بعنوان: «معركة دينغ جونشان» لشركة إنتاج أجنبية من ضمن عدة شركات غير محلية ساهمت في ولادة الصناعة السينمائية في الصين اعتبارا من العام 1916 وبالتحديد في مدينة شنغهاي المطلّة على مستقبل اقتصادي وثقافي مهم في تلك الفترة المبكرة، والمشهورة كذلك بمينائها التجاري المزدحم بمسافرين ومغامرين ومستثمرين من جنسيات مختلفة.

وتذكر الوثائق النادرة التي رصدت الملامح الأولى للسينما الصينية أن أول عرض سينمائي كان العام 1869 ولم يكتب له النجاح، لأنه كان عرضا بدائيا وأقرب لاختبار الأدوات الفنية. وكان العام 1931 على موعد مع أول عرض سينمائي ناطق بعنوان «زهرة الفاوانيا الحمراء» بعد مرور حقبتين من سيادة الأفلام الصامتة، واعتبرت حقبة الثلاثينيات من القرن الماضي هي الفترة الذهبية للسينما الصينية قبل ظهور التوجه اليساري في الحركة السينمائية وبروز خلافات حادة على السطح بين الوطنيين والشيوعيين، ما أثّر على الخطط المستقبلية للأستوديوهات وعلى قطاع الإنتاج بشكل عام، وبعد الغزو الياباني للصين واحتلال شنغهاي وتحولها لجزيرة معزولة، تقلصت الصناعة السينمائية هناك، فذهب المنتجون وصناع الأفلام إلى هونغ كونغ وجونكينغ وغيرها من المدن.

وكان فيلم «أميرة المروحة الحديدية» في العام 1941 هو أول فيلم رسوم متحركة طويل في الصين، تأثراً بأفلام الأنيميشن اليابانية المزدهرة في تلك الفترة، وظلت صناعة الفيلم في شانغهاي تحت سيطرة اليابانيين حتى رحيلهم في 1945، وإعادة بناء المدينة مجددا.