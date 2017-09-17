المعارضة القطرية: نظام تميم الداعم لـ «الإخوان» صنع الإرهاب

عواصم (وكالات)

وصفت المعارضة القطرية نظام تميم بن حمد بأنه إجرامي وإرهابي من الطراز الأول، ويعمل على دعم جماعة "الإخوان".

وقال المعارض علي الدهنيم الموظف السابق في المخابرات القطرية، إن النظام القطري الذي أسس وصنع الإرهاب في العالم العربي يعمل على تنفيذ مخطط تحطيم المنطقة لأهداف دول مجهولة الهوية وبأجندات خارجية ممولة. لافتا إلى أن مؤتمر المعارضة القطرية الذي عقد في لندن لكشف إرهاب نظام تميم يعتبر ضربة قاصمة له، ومؤكدا أن النظام لم يعلم أي شيء عن المؤتمر حتى تم الإعلان عن بدايته.

واعتبرت صحيفة "لوموند" الفرنسية اليوم أن مؤتمر المعارضة الذي عقد في 14 سبتمبر تحت قيادة المعارض، خالد الهيل يعكس وجود رغبة حقيقية في الإطاحة بتميم بن حمد.

وقالت "إن الهيل، يسعى لتغيير حقيقي للسلطة في قطر المتهمة بالإرهاب".