6 مليارات دولار الإنفاق السنوي على تقنيات الواقع المعزز

دبي (الاتحاد)
من المنتظر أن تعمل تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي على إحداث تحول مشهود في مجموعة متنوعة من المجالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بدءاً من التعليم ووصولاً إلى الرعاية الصحية، فضلاً عن الألعاب والتسويق والأفلام، في ضوء الازدهار الذي تشهده هذه التقنيات، التي من المتوقع أن يصل حجم سوقها إلى 6 مليارات دولار سنوياً بحلول العام 2020، بحسب شركة الأبحاث «آي دي سي».
وعلى هذه الخلفية يترقب المستهلكون ما سيجلبه معرض جيتكس شوبر 2017، من أحدث أجهزة الواقعين الافتراضي والمعزز وإتاحتها بأفضل الأسعار الممكنة.
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وقالت تريكسي لوه ميرماند، النائب الأول للرئيس في مركز دبي التجاري العالمي، الجهة المنظمة لمعرض جيتكس شوبر، «إن معرض جيتكس شوبر، يُقام منذ ما يقرب من 30 عاماً، ويشهد سنوياً توجّهات معينة لمجالات تقنية تسود المشهد» الذي رأت أن التركيز فيه هذا العام ينصبّ على الواقع الافتراضي.
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وتتنافس شركات كبرى بينها «أوكيولس» و«جوجل» و«سامسونج»، لجعل تقنيات الواقع الافتراضي متاحة أكثر للمستهلكين مع الحفاظ على جودتها. وتُحدث تقنيات الواقع الافتراضي ثورة كبيرة في عالم ألعاب الفيديو بأجهزة مثل «ريفت» من أوكيولس» و«بلاي ستيشن VR» اللذين يتيحان تجربة لعب غامرة تخالف المألوف.