6 مليارات دولار الإنفاق السنوي على تقنيات الواقع المعزز

دبي (الاتحاد)

من المنتظر أن تعمل تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي على إحداث تحول مشهود في مجموعة متنوعة من المجالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بدءاً من التعليم ووصولاً إلى الرعاية الصحية، فضلاً عن الألعاب والتسويق والأفلام، في ضوء الازدهار الذي تشهده هذه التقنيات، التي من المتوقع أن يصل حجم سوقها إلى 6 مليارات دولار سنوياً بحلول العام 2020، بحسب شركة الأبحاث «آي دي سي».

وعلى هذه الخلفية يترقب المستهلكون ما سيجلبه معرض جيتكس شوبر 2017، من أحدث أجهزة الواقعين الافتراضي والمعزز وإتاحتها بأفضل الأسعار الممكنة.

وتشارك في مهرجان تسوّق الإلكترونيات الاستهلاكية الشهير هذا العام، والذي يُقام على مدى ثمانية أيام بين 23 و30 سبتمبر الجاري في موقعه الجديد بقاعات زعبيل 3 إلى 6 في مركز دبي التجاري العالمي، عدد من كبريات العلامات وشركات تقنية المعلومات والاتصالات في العالم إلى جانب أشهر شركات التجزئة الإقليمية، وتعتزم جميعها تقديم صفقات جذابة على أجهزة الواقع الافتراضي، مثل «ڤايڤ» من «إتش تي سي»، ونظارات «دي جيه آي»، و«جير S3» و«جير VR»، و«جير 360» من سامسونج، وغيرها.

وقالت تريكسي لوه ميرماند، النائب الأول للرئيس في مركز دبي التجاري العالمي، الجهة المنظمة لمعرض جيتكس شوبر، «إن معرض جيتكس شوبر، يُقام منذ ما يقرب من 30 عاماً، ويشهد سنوياً توجّهات معينة لمجالات تقنية تسود المشهد» الذي رأت أن التركيز فيه هذا العام ينصبّ على الواقع الافتراضي.

وأضافت: «زاد الاهتمام والاستثمار في تقنيات الواقع الافتراضي من إمكانية حصول المستهلكين عليها بأسعار معقولة».

وتتنافس شركات كبرى بينها «أوكيولس» و«جوجل» و«سامسونج»، لجعل تقنيات الواقع الافتراضي متاحة أكثر للمستهلكين مع الحفاظ على جودتها. وتُحدث تقنيات الواقع الافتراضي ثورة كبيرة في عالم ألعاب الفيديو بأجهزة مثل «ريفت» من أوكيولس» و«بلاي ستيشن VR» اللذين يتيحان تجربة لعب غامرة تخالف المألوف.