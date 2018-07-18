لو شون.. سيد التهكم الصيني!

إيهاب الملاح

لو لم يكن من فضل للسلسلة العظيمة «الروائع المائة» (كانت تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة بمصر برئاسة الشاعر والمثقف الكبير رفعت سلام) إلا فضل إظهار عدد من روائع السرد الصيني الحديث والمعاصر لكفاها فخراً وأثراً وإنجازًا!

من بين أبرز الأعمال التي تُرجمت عن الصينية في هذه السلسلة التي لا تُعوض (توقفت للأسف الشديد لأسباب ليس هنا مكان إيرادها) تسع قصص قصيرة، بعنوان «مذكرات مجنون» للأديب الصيني الشهير جداً «لو شون» (1881 - 1936)، وبتوقيع المترجمة الشابة ميرا أحمد، ومقدمة أشبه بالدراسة الطويلة المعمقة للخبير القدير والمترجم المخضرم د. محسن فرجاني، تُغني وتشبع كل طالب وباحث ومقبل على الأدب الصيني بوجه عام، وإنتاج أبي الأدب الصيني المعاصر؛ لو شون بوجه خاص..

يضم الكتاب مجموعة من أهم القصص القصيرة التي كتبها الأديب الصيني الشهير «لو شون» الذي يعد بمثابة الأب الروحي للأدب الصيني الحديث، ومؤسس الحداثة الإبداعية الأدبية الصينية، وقد تأثر به كل الكتاب الصينيين الكبار؛ الذين جاؤوا من بعده، وعلى رأسهم «مو يان» الفائز بجائزة نوبل 2012.

يتناول «لو شون» بجرأة وبأسلوب ساخر غاية في التأثير وإصابة الهدف نماذج واقعية من البسطاء والمهمشين، الصعاليك وبؤساء الأرض، يصفهم ويجسد آلامهم ويعايش همومهم وأوقاتهم الهشة الضعيفة، ولحظات السعادة المختلسة في حيواتهم؛ كل ذلك بأسلوب رائق، صاف، شفاف، ومن دون أن يسمح لليأس والإحباط والملل بالانسراب إلى نسيج قصصه.

يقول الدكتور محسن فرجاني في تقديمه المسهب القيم إن ثمة خيطاً رهيفاً بين انتقاد حماقات شخصياته والتعاطف مع هذه الحماقات ذاتها. لكنه في الآن نفسه هو سيد التهكم (كما يطلق عليه) الذي لا ينفي التزامه الواضح أبدًا بالحس والمصير الإنساني.