«اقتصادية دبي» تضبط موقعاً إلكترونياً ينظم دورات دون ترخيص

دبي (الاتحاد)

ضبط قطاع ‬الرقابة ‬التجارية ‬وحماية ‬المستهلك ‬في ‬اقتصادية ‬دبي موقعاً ‬إلكترونياً ينظم ‬دورات ‬تخصصية ‬دون ‬ترخيص ‬من ‬اقتصادية ‬دبي، إضافة ‬إلى ‬أن ‬المحاضر ‬كان غير ‬مؤهل ‬لتقديم ‬الدورات، ‬وجاءت ‬هذه ‬الضبطية ‬ضمن ‬الجهود ‬التي ‬تبذلها ‬شعبة ‬الرقابة ‬الإلكترونية ‬لممارسة ‬الأعمال ‬للتحقق ‬من ‬المواقع ‬الإلكترونية ‬المخالفة ‬للاشتراطات، ‬وتؤكد ‬اقتصادية ‬دبي ‬حرصها ‬على ‬حفظ ‬حقوق ‬كل ‬من ‬التاجر ‬والمستهلك ‬في ‬قطاع ‬التجارة ‬الإلكترونية، ‬والحافظ ‬على ‬الحيادية ‬والتنافسية ‬في ‬الأعمال ‬القائمة ‬بإمارة ‬دبي.

وقامت شعبة الرقابة الإلكترونية لممارسة الأعمال باستدعاء صاحب الموقع الإلكتروني، وتغريمه بمخالفة مالية وحذف كل المعلومات والرسائل الترويجية للحضور والتسجيل للدورات، إلى جانب ذلك تم تغريم الفندق الذي سمح بعقد هذه الدورات من دون التأكد من رخصة الموقع الإلكتروني أو المطالبة بالوثائق التي تثبت كفاءة الشركة لمزاولة نشاط تنظيم الدورات.

وقال ماهر المرزوقي، مدير شعبة الرقابة الإلكترونية لممارسة الأعمال في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي: «أسهم ضبط الموقع الإلكتروني غير المرخص من إيقاف تنفيذ 600 دورة بقيمة لا تقل عن 33 مليون درهم».