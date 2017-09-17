5 نصائح لمواجهة سرقة الحسابات الإلكترونية والرسائل المجهولة

حاتم فاروق (أبوظبي)

حدد الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع للهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، خمس نصائح للعملاء الأفراد، تجنبهم سرقة حسابات البريد الإلكتروني، فضلاً عن المشاكل المتعلقة بسرية المعلومات والصور الشخصية، مؤكداً أن الأفراد يجب عليهم أخذ الحيطة والحذر أثناء تحميل البرامج على الجهاز والتأكد أنها من مصدر موثوق، خصوصاً وأن بعض تلك البرامج قد تحتوي على برمجيات خبيثة أو فيروسات قد تهدد المستخدم ومعلوماته الشخصية.وطالب فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي من عملاء قطاع الاتصالات الأفراد بضرورة الحذر من المواقع غير المعروفة، وتجنب دخولها عن طريق المتصفح لما قد تحتويه من برمجيات خبيثة تهدد أمن المستخدم، إلى جانب العمل على تحديث نظام التشغيل بشكل مستمر، والتحديث الدوري لبرنامج مكافح الفيروسات، وأخيراً الحرص على حفظ الخصوصية أثناء استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وعدم نشر أي معلومات أو صور خاصة.

أما على مستوى المؤسسات، فطالب الفريق الوطني القائمين عليها بوجوب نشر الوعي في المجتمع وتعريفه بالمخاطر والتهديدات التي قد تهدد الفضاء الإلكتروني، مع ضرورة تطبيق سياسة أمن المعلومات التي تلزم المستخدمين في الجهات الحكومية والمحلية باستخدام الأجهزة الإلكترونية وفقا لأفضل الممارسات وأحدث المعايير ضمن نطاق أمن المعلومات، فضلاً عن مواكبة آخر المستجدات في مجال أمن المعلومات لمعرفة الهجمات الحديثة وكيفية التصدي لها.

رسائل مجهولة

ووجه فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي بعدد من الخطوات يجب اتباعها من قبل مستخدمي الشبكة حال التعرض لرسائل إلكترونية مجهولة المصدر، مشدداً على وجوب عدم استخدام مستخدمي شبكة الإنترنت بالدولة بتسجيل البريد الخاص بمتصفحي المواقع، إلا على المواقع الموثوق بها، مؤكداً عدم الرد على البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه، نظراً لاحتواء مثل هذه الرسائل على فيروسات قد تضر الحساب الشخصي للمتصفح.