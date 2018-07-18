تساو يو.. شكسبير المسرح الصيني

عصام أبو القاسم

يحتل الكاتب المسرحي الصيني تساو يو (1940 - 1966) أهمية كبيرة في المشهد المسرحي الصيني، نظراً لجهوده النوعية في تطوير هذا الحقل الثقافي المهم، والأساسي. فعلاوة على جهوده الأكاديمية في التعريف بالمسرح الصيني، ساهم بشكل مباشر في تطوير الكتابة المسرحية في بلاده شكلاً ومضموناً، كما تمكن من زحزحة الذوق التقليدي ليقبل الحداثة المسرحية ومعطياتها المختلفة.

يعرف تساو يو (1910 ـ 1996)، في الوسط المسرحي العربي أكثر من أي كاتب مسرحي صيني آخر، فلقد ترجمت نصوصه في معظمها إلى العربية، بداية بمسرحيته التي تعد فاتحة مشواره في الكتابة المسرحية «العاصفة الرعدية/‏‏ عاصفة الرعد- 1933» ونقلها إلى لغة الضاد أحمد مصطفى النمر، وصدرت ضمن سلسلة المسرح العالمي الكويتية سنة 1970، وثمة مسرحية «شروق/‏‏ طلوع الشمس- 1936» التي ترجمها عبد العزيز حمدي عبر سلسلة المسرح العالمي الكويتية سنة 1986، كما أصدرت له وزارة الثقافة السورية مسرحية « أهل بكين- 1940» بترجمة فؤاد حسن. أما آخر نصوصه المسرحية المترجمة إلى العربية فنشرتها هيئة أبوظبي للثقافة والتراث (كلمة) سنة 2012 تحت عنوان «البرية» للمترجم ذاته.

ويمكن تفسير هذا الحضور الملحوظ للكاتب المسرحي الصيني، الذي يلقب بـ«شكسبير الشرق»، في المكتبة العربية بوصفه صدى لاحتفاء المشهد المسرحي الغربي بإبداعه الدرامي، إذ ترجمت ستة من نصوصه على الأقل إلى الانجليزية ووجدت أصداء عالية، كما كان لإقامته مدة عام في الولايات المتحدة أواخر أربعينيات القرن الماضي كبير الأثر في أن يُعرف ويتعرف على نطاق واسع من الحركة المسرحية الأميركية والغربية؛ فلقد تركزت مهمته في تلك الرحلة على تقديم محاضرات حول المسرح الصيني خُصصت لطلاب الجامعات، أما في فرنسا فلقد ترجمت نصوصه بصفة أقل، ولكنه مُنح هناك وسام الشرف 1987.

فضل السياسة

كان تساو يو مسرحياً أكاديمياً، وكانت دراسته الجامعية مدخله إلى التراث المسرحي العالمي، خاصة الغربي؛ فبعدما أنهى دراسته الثانوية في مدينة نانكاي (1920 ـ 1924) بدأ دراسة العلوم السياسية في جامعة المدينة ذاتها، إلا أنه ما لبث أن انتقل في السنة التالية إلى جامعة تسنغ- هوا، لدراسة اللغات والآداب الغربية، ملبياً رغبته الشخصية. وأتاح له هذا التخصص تعلم اللغتين الروسية والانجليزية وقراءة الإبداع الغربي الكلاسيكي والمعاصر. ومن هنا، تعمقت معارفه في المسرح الغربي الذي تعرف عليه أول مرة حين كان طالباً في ثانوية نانكاي التي كانت تتيح لطلابها تمثيل النصوص المسرحية الغربية المترجمة إلى اللغة الصينية، وبحسب بعض المصادر، فإن تساو يو شارك كممثل مرة، وجسد دور «نورا» في مسرحية «بيت الدمية» لهنريك ابسن، كما أنه شارك في المرحلة الثانوية في ترجمة مسرحية «صراع ـ 1909» للكاتب البريطاني الحائزة على جائزة نوبل جون جلزورثي (1867- 1933).