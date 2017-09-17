شراكة بين «مصرف الهلال» وإدارة مبنى كبار الشخصيات لمطارات أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت إدارة مبنى كبار الشخصيات التابع لمطارات أبوظبي، والذي تديره شركة الطيران الوطنية (ناس)، اتفاقية شراكة مع مصرف الهلال في أبوظبي، يتم بموجبها إتاحة عضوية حصرية لكبار متعاملي المصرف في المبنى الواقع في مطار أبوظبي الدولي.

وقال عبد المجيد الخوري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمطارات أبوظبي: «لقد تم إنشاء وتشغيل مبنى كبار الشخصيات بهدف واحد وهو تقديم خدمات راقية وعالية الرفاهية لعملائنا وضمان حصولهم على تجربة سفر استثنائية تعكس ما تقدمه إمارة أبوظبي. وبالتالي، فإن الشراكات مثل هذه اليوم تعد محورية لتحقيق هذا الهدف، ونتطلع قدماً للنجاح الذي سيعود من خلالها على مطارات أبوظبي وكافة شركائها».

من جانبه، أليكس كويلو، الرئيس التنفيذي للمصرف: «نحن في مصرف الهلال نسعى دائماً إلى بذل المزيد من الجهد عندما يتعلق الأمر بشراكات جديدة. وشراكتنا مع خدمات الطيران الوطنية هو أحدث ما نقدمه لمتعاملينا حيث ينصب تركيزنا على جعل تجربة السفر أكثر رفاهية. ومن خلال هذه الشراكة يمكن لمتعاملي مصرف الهلال الآن الاستمتاع بالدخول المجاني إلى مبنى كبار الشخصيات في مطار أبوظبي الدولي».

من جانبه قال حسن الحوري، الرئيس التنفيذي لمجموعة ناس: «إن شراكتنا الحصرية مع مصرف الهلال، تعكس التسهيلات المقدمة من مبنى كبار الشخصيات التي تديره شركة ناس. إن تجربة ناس الكاملة بما في ذلك خدمات الاستقبال والمساعدة ومرافق المبنى والنقل الفاخر تضمن للمسافرين رحلة مريحة وخالية من الإجهاد من خلال مطار أبوظبي الدولي سواء عند الوصول أم المغادرة أو أثناء العبور. ونأمل في توسيع نطاق خدماتنا التي نقدمها في دولة الإمارات العربية المتحدة لتوفير أفضل ما لدينا من قدرات للمطارات وشركات الطيران في البلاد».