صدر الصين.. واسع

«القطيعة» ليست وصفة صينية. نال كثير من النقد تجربة الصين الحديثة، أي ما بعد الإمبراطورية وحكم العائلات السلالية الضاربة جذورها في أعماق خمسة آلاف سنة. لكن لم تقع معالجة نقدية جدية، على قطيعة فعلية مع الإرث الحضاري الهائل. حتى في عزّ «الوثبة الكبرى إلى الأمام» التي قادها ماو تسي تونغ، وأتبعها بالتحولات الاقتصادية الجذرية من نظام إقطاعي متماسك إلى نظام اشتراكي ممسك بكل مفاصل الحياة، ومن ثم إلى «الثورة الثقافية» التي رفعت الشعار الفاجع: «اهدموا كل شيء والبناء سوف يتكفل بنفسه».. في كل تلك المحطات، حافظت الصين على صياغتها المتفردة للحياة. صانت تلك الخلطة السحرية بين الإنسان والمكان، والتي بثت الروح في التنين العملاق.

هذه التوطئة عن انتفاء «القطيعة» بصيغة الماضي، تمهد للحديث عن غياب «القطيعة» بصيغة الحاضر، والتي تتجلى في أكثر معانيها على صفحات كتاب «حول الحكم والإدارة» للرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي أطلقت نسخته العربية في أبوظبي صباح الأحد الفائت.

اشتراكية بلون صيني

يعتقد كثيرون أن الصين المعاصرة، بحضورها الاقتصادي والتجاري والتكنولوجي والدبلوماسي الكبير، في قارات العالم الخمس، هي غير الصين التي قاتلت من أجل تحررها في النصف الأول من القرن الماضي، وفرضت وحدتها، وخلّصت شعبها من حروب الأفيون والمجاعة والمرض.. هي غير الصين، التي انتمت إلى نادي الدول الكبرى، بقوتها العسكرية والاقتصادية وبنهجها الاشتراكي. يخلص كثير من المحللين إلى أن ما أحدث هذه النقلة النوعية في الصين، هو اختيارها اقتصاد السوق على قاعدة رأسمالية فضفاضة.

لكن الرئيس الصيني، في كتابه، يسرع، ومن الصفحات الأولى، لكي يؤكد ويفصّل فلسفة الصين الاقتصادية. يمنحها الاسم والهوية، فهي «الاشتراكية ذات الخصائص الصينية»، وحينما يتقصى جذورها يجدها في تعاليم ماو تسي تونغ وفي سياسات سلفه دنغ شياو بينغ المؤسس الحقيقي لتحولات الصين الحديثة. بهذا المعنى فإن الماركسية، التي انبنت عليها الاشتراكية العلمية، هي في العرف الصيني الراهن، مسألة أكاديمية، يمكن للدارسين أن يقتفوا في أطروحاتها أثر «الحتميات التاريخية» و«الجدلية المادية»، أما فيما يتعلق بإدارة مصالح الدول والشعوب، وفي حجم كحجم الصين، فإن التجربة هي الحجة وليست النظريات. والملفت أن كارل ماركس نفسه أدرك هذه الحقيقة، فاستلحق نظرياته في «رأس المال» بأطروحته عن «النمط الآسيوي للإنتاج»، وكانت عينه آنذاك على الصين وعلى شبيهاتها من دول القارة. وقد وعى الصينيون، ربما قبل غيرهم، عجز الماركسية عن توفير حلول ناجعة لكل معضلة في كل آن وكل مكان، وهو ما يشير إليه الرئيس بينغ في كتابه بقوله: «من الضروري أن تتطور الماركسية بلا انقطاع مع تطور العصر والممارسة والتقدم العلمي، ولا يمكنها أن تكون جامدة بلا تغيير» (ص25). وبتبسيط لمعاني هذه الكلمات، يمكن القول إن الماركسية طوّعت حقائق الواقع لكي تتواءم مع محدداتها النظرية، وإن الرفاق في الصين يريدون للنظرية أن تصبح تعبيراً عن الواقع.