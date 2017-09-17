إطلاق المرحلة الثانية من حي الليلك في «الزاهية»

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت شركة الشارقة القابضة، التي تمثّل شراكة استراتيجية بين «ماجد الفطيم العقارية» والشارقة لإدارة الأصول، المرحلة الثانية من حيّ الليلك في «الزاهية»، المجمع السكني الرائد بإمارة الشارقة.

ويضمّ الليلك، ثالث أحياء «الزاهية»، منازل التاون هاوس المكونة من 3 غرف نوم، وفللاً مكونة من 4 و5 غرف نوم، إضافة إلى فلل الكورت يارد المكونة من 3 غرف نوم، التي تعدّ إضافة جديدة إلى نماذج الفلل بمجمّع «الزاهية».

ويأتي إطلاق المرحلة الثانية ليضيف 61 وحدة سكنية من المنازل الفاخرة إلى حيّ الليلك، ومن بينها الفلل المكونة من 4 و5 غرف نوم، التي صممت لتلبية تطلعات قاطني «الزاهية» الراغبين في الإقامة بمنازل وفلل عصرية ذات مساحات مصممة لتتلاءم مع متطلباتهم اليومية، وسيصبح حي الليلك مقراً لنحو 285 عائلة عند اكتماله عام 2020.

وتسير أعمال إنشاء «سيتي سنتر الزاهية»، المقرر افتتاحه عام 2020، على قدم وساق حيث يتوقع أن يلبي مركز التسوق، عند اكتماله، احتياجات منطقة سكنية يقطنها أكثر من 1.9 مليون شخص ليجذب أيضاً السكان من إمارة الشارقة والإمارات الشمالية.