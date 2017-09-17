إطلاق المرحلة الثانية من حي الليلك في «الزاهية»

الشارقة (الاتحاد)
أطلقت شركة الشارقة القابضة، التي تمثّل شراكة استراتيجية بين «ماجد الفطيم العقارية» والشارقة لإدارة الأصول، المرحلة الثانية من حيّ الليلك في «الزاهية»، المجمع السكني الرائد بإمارة الشارقة.
ويضمّ الليلك، ثالث أحياء «الزاهية»، منازل التاون هاوس المكونة من 3 غرف نوم، وفللاً مكونة من 4 و5 غرف نوم، إضافة إلى فلل الكورت يارد المكونة من 3 غرف نوم، التي تعدّ إضافة جديدة إلى نماذج الفلل بمجمّع «الزاهية».
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وتسير أعمال إنشاء «سيتي سنتر الزاهية»، المقرر افتتاحه عام 2020، على قدم وساق حيث يتوقع أن يلبي مركز التسوق، عند اكتماله، احتياجات منطقة سكنية يقطنها أكثر من 1.9 مليون شخص ليجذب أيضاً السكان من إمارة الشارقة والإمارات الشمالية.
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