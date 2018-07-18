الفيلسوفة الفرنسية آن شنغ: «الصين الجميلة».. غائبة

فرانسوا غوفان

ترجمة : أحمد عثمان

آن شنغ، فيلسوفة فرنسية وبروفيسور بالكوليج دو فرانس، تجاهد في عرض وتبيان الأفكار الصينية بصورة دقيقة، وبأكثر من لغة. فلسفة، حكمة، ممارسة، دين، طب الجسد والروح، ما هو الفكر الصيني بالضبط؟ منذ وطأت أقدام الآباء اليسوعيين الصين، يلاحق هذا السؤال أوروبا. وهو ما عملت على إيضاحه آن شنغ، المتخصصة في كونفوشيوس ومؤلفة الكتاب المرجعي المهم: «تاريخ الفكر الصيني» المترجم إلى كثير من اللغات. لا تحب ابنة فرانسوا شنغ، عضو الأكاديمية الفرنسية، الأضواء، إلى حد أنها ترددت كثيراً في الانضمام إلى الكوليج دو فرانس. ولكن، أليس هو المنبر الأمثل للعمل على تعريف الفكر الصيني؟ وبالتالي، وافقت، ولكن في درسها الافتتاحي، شكرت أعضاء المجلس، وبدأت العمل من فورها مع أعضاء مجموعتها، فمعهم، كما قالت، يقوم هذا العقل المستقل بدور جماعي، ويفتح الباب أمام عمل الباحثين معاً لاكتشاف الصين بعيداً عن الأفكار الرائجة.

* كيف تعرفين علاقتك بالصين؟

** علاقة معقدة. ولطالما أثار هذا التعقيد إعجابي! أسعى بطريقة بسيطة نوعاً ما إلى عرض الصين بطريقة سلسة، بصيغ واضحة. هذا التبسيط، الذي لا أخفيه، مرتبط بصورة مبهمة بحياتي الشخصية. كنت حائرة بين تعليم بلا تاريخ (كما يقال) من الحضانة إلى مدرسة المعلمين العليا، ورحيل والدتي إلى الصين، بعد انفصالها عن أبي، الذي أصبح فيما بعد الشخصية اللامعة فرانسوا شنغ. هناك، وقعت في براثن الثورة الثقافية التي بدأت وقتذاك. كنت صغيرة، وكان هذا الانفصال، من دون إمكانية رؤيتها ثانية، مؤلماً. عملت على اجتيازه بتأسيس نفسي ثقافياً. وهكذا، عشت حياتي بين تكويني في المدرسة الجمهورية وهذا الارتباط العضوي بالصين. وليس من قبيل المصادفة زواجي من صيني قادم من نفس مدينة أمي، شنغهاي.