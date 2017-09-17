جزيرة ياس تستضيف 25 فعالية حتى نهاية العام

أبوظبي (الاتحاد)
تستعد جزيرة ياس لاستقبال الزوار من سكان دولة الإمارات والقادمين من كافة أنحاء العالم للاستمتاع بمجموعة شيقة من الفعاليات والأحداث التي تقام حتى نهاية العام الجاري، حيث تستضيف 25 فعالية خلال الفترة القادمة من بينها أربعة عروض عالمية فريدة من نوعها. وتشهد الفترة المقبلة إقامة فعالية كبرى واحدة على الأقل كل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
وكانت جزيرة ياس، اختتمت فعاليات حملة «حلاتها ياس» بالإعلان عن اسم الفائزة بجائزتها الكبرى وقيمتها مليون درهم، خلال استضافتها في يوم مميز ومليء بالمفاجآت.
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من ثم انطلقت العائلة على متن سيارة فيراري كاليفورنيا حمراء إلى عالم فيراري أبوظبي، حيث كان في استقبالهم المدير العام جيسي فارغاس الذي اصطحبهم في جولة في المدينة الترفيهية، شملت عدداً من المحطات إلى أن وصلوا إلى مطعم «ماما روسيلا» الذي قدم لهم أشهى المأكولات الإيطالية، وحصلت الفائزة على هدية تذكارية من متجر فيراري. وبعد ذلك، ذهبت العائلة للاستمتاع بتجربة تسوق في ياس مول في متجر «تريانو». من ثم أتيحت الفرصة للفائزة وزوجها للاستمتاع بتجربة الدريفت في حلبة مرسى ياس.
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وتدعو جزيرة ياس الزوار إلى توثيق أجمل الأوقات التي قضوها في الجزيرة عبر الهاشتاغ #حلاتها_ياس، ومشاركة تجربتهم مع الآخرين، ومتابعة أحدث أخبار الجزيرة والفعاليات التي تقام فيها عبر قنواتها على مواقع التواصل الاجتماعي.