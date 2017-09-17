جزيرة ياس تستضيف 25 فعالية حتى نهاية العام

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد جزيرة ياس لاستقبال الزوار من سكان دولة الإمارات والقادمين من كافة أنحاء العالم للاستمتاع بمجموعة شيقة من الفعاليات والأحداث التي تقام حتى نهاية العام الجاري، حيث تستضيف 25 فعالية خلال الفترة القادمة من بينها أربعة عروض عالمية فريدة من نوعها. وتشهد الفترة المقبلة إقامة فعالية كبرى واحدة على الأقل كل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وكانت جزيرة ياس، اختتمت فعاليات حملة «حلاتها ياس» بالإعلان عن اسم الفائزة بجائزتها الكبرى وقيمتها مليون درهم، خلال استضافتها في يوم مميز ومليء بالمفاجآت.

وكانت جزيرة ياس قد دعت السيدة جرار &ndash أردنية الجنسية وأم لطفلين وتقيم في الإمارات &ndash إلى قضاء يوم كامل مليء بالمفاجآت في جزيرة ياس بصحبة زوجها وأطفالها، الذين لم يكونوا على دراية بفوزها بالجائزة الكبرى. وبدأت الأسرة يومها في الجزيرة بتناول إفطار فاخر في الجناح الرئاسي في فندق ياس فايسروي، ليتلقوا بعد ذلك بالناشط الاجتماعي الإماراتي خالد العامري الذي اصطحبهم في جولتهم في الجزيرة، حيث زاروا ياس ووتروورلد أبوظبي وحصلوا على باقة كبار الشخصيات واستمتعوا بتجربة الغوص للبحث عن اللؤلؤ في هيرات ياس، كما حصلت الفائزة على لؤلؤة مميزة كهدية.

من ثم انطلقت العائلة على متن سيارة فيراري كاليفورنيا حمراء إلى عالم فيراري أبوظبي، حيث كان في استقبالهم المدير العام جيسي فارغاس الذي اصطحبهم في جولة في المدينة الترفيهية، شملت عدداً من المحطات إلى أن وصلوا إلى مطعم «ماما روسيلا» الذي قدم لهم أشهى المأكولات الإيطالية، وحصلت الفائزة على هدية تذكارية من متجر فيراري. وبعد ذلك، ذهبت العائلة للاستمتاع بتجربة تسوق في ياس مول في متجر «تريانو». من ثم أتيحت الفرصة للفائزة وزوجها للاستمتاع بتجربة الدريفت في حلبة مرسى ياس.

ومع غروب الشمس، وبعد يوم مليء بالترفيه والحماس، تم اصطحاب العائلة في رحلة استرخاء واستجمام على متن يخت في ياس مارينا، ليقوم مضيفهم خالد باختتام فعاليات اليوم ليتم بعد ذلك تقديم شيك لهم بقيمة مليون درهم يحمل اسم الفائزة.

وتدعو جزيرة ياس الزوار إلى توثيق أجمل الأوقات التي قضوها في الجزيرة عبر الهاشتاغ #حلاتها_ياس، ومشاركة تجربتهم مع الآخرين، ومتابعة أحدث أخبار الجزيرة والفعاليات التي تقام فيها عبر قنواتها على مواقع التواصل الاجتماعي.