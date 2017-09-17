20 فعالية رئيسة في «أبوظبي الوطني للمعارض» حتى نهاية العام الجاري

رشا طبيلة (أبوظبي)

يشهد مركز أبوظبي الوطني للمعارض 20 فعالية رئيسة حتى نهاية العام الجاري والتي تتنوع بين قطاعات مختلفة منها الطاقة والعقار والسياحة والصحة والتراث والتوظيف والتجارة.

ويستحوذ شهرا أكتوبر ونوفمبر على العدد الأكبر من الفعاليات حتى نهاية العام بواقع 12 فعالية، 6 فعاليات لكل شهر.

وأطلق بين 12 و16 من سبتمبر، فعاليات «المعرض الدولي للصيد والفروسية 2017» الذي يهدف إلى الترويج لتراث وتقاليد دولة الإمارات العربية المتحدة، وتسليط الضوء على تاريخ شعب الإمارات العريق لجذب المزيد من العارضين والزوار، وجعل أبوظبي عاصمة للتراث الثقافي في المنطقة.

وفي الفترة بين 25 إلى 27 من سبتمبر، يسلط معرض ومؤتمر «سيتريد الشرق الأوسط لسفن العمليات والأعمال البحرية» الضوء على مختلف الجوانب المتعلقة بالقطاع البحري في الخليج العربي، لا سيما ما يخص العمليات البحرية وسفن العمليات والإمدادات إضافة إلى ذلك الفرص الآنية والمستقبلية التي يوفرها القطاع.