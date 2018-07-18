الإسلام والصين علاقات برائحة المِسكْ

د. عز الدين عناية

أبدى الإسلام في الصين قدرةً هائلةً على التعايش مع نمطين حضاريين، أحدهما بائد والآخر سائد. تمثّلا في نمط إمبراطورية التفويض السماوي ونمط جمهورية الصين الحديثة. ففي التاريخ السالف احتضن النمطُ الكنفوشيوسي الإسلامَ المبكّر وتآلف معه على مدى قرون. وفي التاريخ المعاصر عبّرت جمهورية الصين الشعبية عن احتضان بارز للإسلام، غالباً ما طمسته الدعاية المناوِئة للاشتراكية والصين الحديثة. فقد عَدّت الثورة الصينية المسلمين مكوَّناً إثنياً رئيساً من مكونات المجتمع الصيني. ورأت جمهورية الصين الشعبية، ذات الخلفية الاشتراكية، في مبدأ العدل المتأصّل في الإسلام سنداً داعماً للمجتمع الاشتراكي المنشود.

ترِد كلمة إسلام في اللغة الصينية «يِسِيلانْجاو»، وهو اسم مركّب من مفردتيْ «إسلام» العربية و«جاو» الصينية التي تعني الدين. وانطلاقاً من حقبة يوان تقريباً (1279-1368م)، أضحى المقابلُ الرائج للإسلام في النصوص الكلاسيكية «كينغزينجاو»، وترجمته «دين الحق والصفاء». في الواقع شملت تسمية «كينغزين» اليهوديةَ أيضاً، وما كانت حكراً على الإسلام. تُثبت ذلك نقيشة عُثر عليها في مصلّى يهودي في كايفينغ تعود إلى عام 1489م. وفي حقبة مينغ فقط أضحت كلمة «كينغزين» تشير إلى دين الإسلام حصراً، و«كينغزينسي» إلى مصلّى المسلمين. والشهادة الأكثر قدماً مستوحاة من نقيشة من دونغسي (مسجد الشرق) في بكين، ويعود تاريخها إلى عام 1447.

مرج البحرين يلتقيان

ثمة تساؤل حول بدايات الإسلام في الصين ما زال محلّ تدقيقٍ وتثبّتٍ في أوساط علماء الصينيات. ففي الرواية الشائعة يُعتبر سعد بن أبي وقاص أول سفراء الإسلام إلى برّ الصين، أو كما يُطلق على ذلك الفضاء المترامي في تلك العهود «إمبراطورية التفويض السماوي». فقد حلّ الصحابي الجليل بشنغان (كسيان الحالية) سنة 628م بدعوة من الإمبراطور تايزونغ. وكما يروي مؤلف «هويهوي يووانلاي»، الذي يعود تأليفه إلى القرن الرابع عشر الميلادي، كان المجيء بقصد تأويل رؤيا رآها إمبراطور الصين بشأن رجل صادِق (النبي محمد) هلَّ نوره من المغرب، أي من جزيرة العرب. ليكون سعد بن أبي وقاص أوّل مسلم تطأ قدماه أرض الصين. ينتصب إلى اليوم في كانتون معلَمٌ يُنسب إلى الصحابي المذكور، حيث يقوم مسجد هوايشينغ الذي تُعدّ صومعته من أقدم المعالم الإسلامية في الصين، يتمازج في المبنى الطراز الفني الإسلامي بالطابع العمراني الكنفوشيوسي-التاوي. ومما تورده حوليات أسرة تانغشو (سنة 651م)، وهي السنة الثانية لحقبة يونغهوي (650-656م)، أن بلاط إمبراطور الصين حلّ عليه وفدٌ من الخليفة عثمان بن عفان، الوارد ذكره تحت مسمى «هانمي موموني»، بما يرادف «أمير المؤمنين». تكفّلت تلك البعثة بمهمّة دبلوماسية سياسية تحديداً، تمثّلت في السعي لإقناع كوزوانغزوغ بعدم معاضدة الأسرة الساسانية (224-641)، التي بدأت تترنّح تحت وقع الغارات الإسلامية المتصاعدة. كما التمستْ تلك البعثة من إمبراطور الصين التحالفَ ضد بيزنطة لصدّ تمدّدها في آسيا الوسطى. هذا وتورد «حوليات تانغ» أن أُولى السفارات الإسلامية الرسمية قد أُرسلت من قِبل قتيبة بن مسلم الباهلي سنة 713م، والتي أبى فيها السفير المسلم أداء «الكوتو» (الانحناء التقليدي) للإمبراطور زوان زونغ. جاء ذلك الاتصال السفاري في العهد الأموي، في أعقاب اقتحام القوات الفاتحة بقيادة قتيبة وللمرة الأولى ترانسوكسانيا (بلاد ما وراء نهر جيحون). وفي أقلّ من عقد تيسّر للمسلمين ضمّ بخارى وسمرقند، أبرز الحواضر على طريق الحرير، تحت سلطان الدولة الإسلامية. وبحسب رواية الطبري بلغ قتيبة كاشغر، خلال عام 715م، وهي إحدى أهمّ حواضر تركستان الصينية.

لتشهد العلاقات الصينية الإسلامية بعدها هدوءا إلى غاية عام 751م، التاريخ الذي مُنِيت فيه قوات القائد الصيني كاو كسيانزي بهزيمة نكراء في معركة نهر طلس على يد القائد زياد بن صالح. شكّل ذلك الحدث إنهاءً لهيمنة الصين وبدءاً لاختراق النفوذ الإسلامي آسيا الوسطى، والحادثة معروفة في التاريخ بأسْرِ كوكبة من صنّاع الورق الصينيين ممن استفاد المسلمون من خبراتهم الحِرفية. استطاع المسلمون على إثرها أن ينهوا احتكار الصين صنْع الورق ويشيعوا تلك الصنعة في أرجاء العالم. كان من بين الأسرى خبيرُ صناعة الكاغد دو يوهان الذي بقي أسيراً إلى عام 762. في مذكرات «جينغكسينغ» (يوميات رحلة)، كان دو يوهان أول صيني يقدّم وصفاً مبكراً لدار الإسلام التي أطلق عليها اسم «داشي فا» أي «دار شريعة العرب»، و«داشي» هي مفردة دخيلة على اللغة الصينية وردت من فارسية الطاجيك، يقول في وصفه: «هم لا يتناولون في مأكلهم لحوم الخنزير والكلب والحمار والخيل، ولا يعبدون الملوك ولا السادة، ولا يعتقدون في القوى الخارقة، ولا يقدّمون الأضاحي إلا لله. وبحسب عوائدهم، اليوم السابع هو يوم عيد، وبالتالي لا يتعاطون فيه التجارة».