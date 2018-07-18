الإسلام والصين علاقات برائحة المِسكْ

أبدى الإسلام في الصين قدرةً هائلةً على التعايش مع نمطين حضاريين، أحدهما بائد والآخر سائد. تمثّلا في نمط إمبراطورية التفويض السماوي ونمط جمهورية الصين الحديثة. ففي التاريخ السالف احتضن النمطُ الكنفوشيوسي الإسلامَ المبكّر وتآلف معه على مدى قرون. وفي التاريخ المعاصر عبّرت جمهورية الصين الشعبية عن احتضان بارز للإسلام، غالباً ما طمسته الدعاية المناوِئة للاشتراكية والصين الحديثة. فقد عَدّت الثورة الصينية المسلمين مكوَّناً إثنياً رئيساً من مكونات المجتمع الصيني. ورأت جمهورية الصين الشعبية، ذات الخلفية الاشتراكية، في مبدأ العدل المتأصّل في الإسلام سنداً داعماً للمجتمع الاشتراكي المنشود.
ترِد كلمة إسلام في اللغة الصينية «يِسِيلانْجاو»، وهو اسم مركّب من مفردتيْ «إسلام» العربية و«جاو» الصينية التي تعني الدين. وانطلاقاً من حقبة يوان تقريباً (1279-1368م)، أضحى المقابلُ الرائج للإسلام في النصوص الكلاسيكية «كينغزينجاو»، وترجمته «دين الحق والصفاء». في الواقع شملت تسمية «كينغزين» اليهوديةَ أيضاً، وما كانت حكراً على الإسلام. تُثبت ذلك نقيشة عُثر عليها في مصلّى يهودي في كايفينغ تعود إلى عام 1489م. وفي حقبة مينغ فقط أضحت كلمة «كينغزين» تشير إلى دين الإسلام حصراً، و«كينغزينسي» إلى مصلّى المسلمين. والشهادة الأكثر قدماً مستوحاة من نقيشة من دونغسي (مسجد الشرق) في بكين، ويعود تاريخها إلى عام 1447.
مرج البحرين يلتقيان
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لتشهد العلاقات الصينية الإسلامية بعدها هدوءا إلى غاية عام 751م، التاريخ الذي مُنِيت فيه قوات القائد الصيني كاو كسيانزي بهزيمة نكراء في معركة نهر طلس على يد القائد زياد بن صالح. شكّل ذلك الحدث إنهاءً لهيمنة الصين وبدءاً لاختراق النفوذ الإسلامي آسيا الوسطى، والحادثة معروفة في التاريخ بأسْرِ كوكبة من صنّاع الورق الصينيين ممن استفاد المسلمون من خبراتهم الحِرفية. استطاع المسلمون على إثرها أن ينهوا احتكار الصين صنْع الورق ويشيعوا تلك الصنعة في أرجاء العالم. كان من بين الأسرى خبيرُ صناعة الكاغد دو يوهان الذي بقي أسيراً إلى عام 762. في مذكرات «جينغكسينغ» (يوميات رحلة)، كان دو يوهان أول صيني يقدّم وصفاً مبكراً لدار الإسلام التي أطلق عليها اسم «داشي فا» أي «دار شريعة العرب»، و«داشي» هي مفردة دخيلة على اللغة الصينية وردت من فارسية الطاجيك، يقول في وصفه: «هم لا يتناولون في مأكلهم لحوم الخنزير والكلب والحمار والخيل، ولا يعبدون الملوك ولا السادة، ولا يعتقدون في القوى الخارقة، ولا يقدّمون الأضاحي إلا لله. وبحسب عوائدهم، اليوم السابع هو يوم عيد، وبالتالي لا يتعاطون فيه التجارة».
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