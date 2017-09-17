جمارك دبي تطلق مختبر سعادة الشركاء

دبي (الاتحاد)
نظمت جمارك دبي «مختبر سعادة الشركاء»، الذي استمرت فعالياته يومي 13 و14 سبتمبر الجاري، وخرجت فعاليات وأفكار «المختبر» بجيل جديد من المبادرات المبتكرة، تم مناقشتها مع فريق القيادة العليا للدائرة، الذي بدوره وجه إلى بحث آليات تنفيذها والعمل على تطويرها لتحقيق النتائج المرجوة منها، بما يدعم سعادة شركاء الدائرة الحكوميين، والدوليين، والعملاء من القطاع الخاص.
وحضر أنشطة المختبر أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي، وجمعة الغيث المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي، وعبدالله الخاجة المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين، وفريد المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والمالية والإدارية، وعدد من مديري الإدارات ومديري المراكز الجمركية المختلفة.
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وأوضح مدير جمارك دبي أن مبادرات الدائرة التي تم ابتكارها وتطويرها داخلياً مثل مبادرة الممر الافتراضي ومساحة العمل الذكية والمشغل الاقتصادي المعتمد ومحرك المخاطر الذكي أسهمت بشكل رئيسي في ريادة الإمارات على مؤشرات التنافسية العالمية والتي كان آخرها احتلالها المركز الأول في مؤشر فعالية هيئات الجمارك، كما أن هذه المبادرات تصب مباشرة في دعم استضافة إكسبو 2020، وتحقيق سعادة العملاء بزيادة العائد على أعمالهم وتخفيض التكلفة عليهم.
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من جانبه، قال أحمد عبدالسلام كاظم مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي إن دائرة جمارك دبي تعمل على تهيئة مختلف الظروف وتوفير جميع العوامل والإمكانيات التي من شأنها تعزيز رفاهية وسعادة موظفيها، كونهم العمود الفقري للدائرة والركيزة الأساسية لجميع ما نقوم به من أعمال، ويأتي في مقدمة هذه العوامل هو تقدير موظفيها وتوفير بيئة عمل ترتكز على الثقة والاحترام المتبادل بما يدعم الإيجابية واستدامة التطور والنمو، مشيراً إلى أن هذه البيئة أثمرت في خروج نتائج مختبر سعادة الشركاء في عامه الأول بالنتائج المرجوة منه.