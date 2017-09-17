«جافزا» تحتضن 328 شركة لوجستية من 29 دولة

دبي (الاتحاد) تحتضن المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» 328 شركة لوجستية من 29 دولة تستأجر 4.2 مليون متر مربع من مختلف المرافق على رأسها قطع الأراضي ب 4.13 مليون متر مربع، ثم المستودعات والوحدات الصناعية الخفيفة 85700 متر مربع، وصالات العرض والمكاتب ب 1600 متر مربع لكل منهما.
وأكد سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أن نمو حجم التجارة في الدولة يؤثر إيجاباً على زيادة الطلب في قطاع النقل والمناولة والتخزين وبالتالي نمو سوق الخدمات اللوجستية مع استقطاب المزيد من الشركات الأجنبية في الدولة ورغبتها في استخدام خدمات شركات الطرف الثالث اللوجستية.
وأضاف: "يعد قطاع الخدمات اللوجستية أحد أهم القطاعات الحيوية في جافزا بصفة خاصة وإمارة دبي بصفة عامة، حيث ساعد نمو التدفق التجاري بين جافزا وشركائها التجاريين في دول مجلس التعاون الخليجي وغرب آسيا وأفريقيا والهند والصين على خلق فرص نمو جديدة لشركات قطاع اللوجستيات العاملة في المنطقة الحرة.
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ونوه ابن سليم إلى أن الاستثمارات والتوسعات المستمرة في ميناء جبل علي تهدف إلى المحافظة على تنافسية الميناء عالمياً مع التركيز على الابتكار والتطوير في سلاسل التوريد لتعزيز موقع الدولة كمركز إقليمي عالمي وتسهيل حركة التجارة بما يفتح أسواقاً جديدة أمام الشركات العاملة في جافزا ودبي. يأتي ذلك في ظل سعي الدولة إلى توسيع علاقاتها التجارية وإقامة علاقات جديدة مع دول صديقة مثل إيطاليا، والصين وكوريا الجنوبية وروسيا، فضلاً عن تطلعها إلى تعريف العالم بصفتها وجهة إقليمية مفضلة للاستثمار والتجارة بفعل المناخ الاستثماري القوي.
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وتنقسم المستودعات الجديدة إلى قسمين من حيث المساحة، 51 مستودعاً بمساحة 702 متر مربع، و59 مستودعاً بمساحة 349 مترا مربعا، لإتاحة المجال للشركات لاختيار المساحة التي تناسبها على اختلاف صناعاتها وقطاعاتها، وتستخدم المستودعات لأعمال التخزين عالي الجودة وعمليات التصنيع البسيطة.