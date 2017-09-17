«أبوظبي للتنمية» يشارك في تدشين طريق كولياب كالايخوم في طاجيكستان

أبوظبي(الاتحاد)

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في مراسم حفل تدشين طريق كولياب كالايخوم في جمهورية طاجيكستان الأربعاء الماضي، بحضور فخامة إمام علي رحمن رئيس طاجيكستان، ومعالي سهيل محمد فارس المزروعي وزير الطاقة، وممثلين عن صندوق أبوظبي للتنمية، كما حضر الافتتاح عدد من المسؤولين في مؤسسات التمويل التنموية المساهمة في تمويل المشروع.

وساهم صندوق أبوظبي للتنمية بتمويل مشروع طريق كولياب كالايخوم (شورباد &ndash شاجون) البالغ طوله نحو 39 كيلومتراً، بقيمة 55 مليون درهم (15 مليون دولار) وبنسبة 16% من إجمالي تكلفة المشروع الذي تبلغ قيمته الإجمالية 94 مليون دولار أميركي.

وقال معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى إلى تعزيز علاقاتها المشتركة مع طاجيكستان في كل المجالات المشتركة، مشيراً إلى أن تلك العلاقات شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن دعم القيادة الرشيدة في كلا البلدين ساهم بشكل مباشر في تطور تلك العلاقات، خاصة فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار والسياحة والطاقة والنقل، مما ساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات ترضي طموح القيادتين.