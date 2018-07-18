القوة الناعمة ماركة التنّين المسجَّلة

حنا عبود

تعتبر الشخصية الصينية من أثبت الشخصيات عبر التاريخ. آلاف السنين ومعالم الشخصية الصينية واحدة لم تتبدل ولم تتغيّر. ولا شيء يأتي من لا شيء، فلا بد أن تكون هناك «أركان» أو دعائم ترتكز عليها الشخصية الصينية حتى امتازت بهذا الثبات. وهذه الشخصية تتجلى في كل ما يصدر عن الصين من فكر أو عمل أو إدارة. وعندما تكون الشخصية على هذا النحو، أي ثابتة، أو لنقل إنها مستقرة، أو مستريحة، أو وطيدة، أو مطمئنة، فإن الإنتاج سيكون وفيراً في كل شيء، على عكس الشخصية القلقة أو الخائفة أو المترددة.

الأدب الصيني يعتبر أضخم أدب في العالم، كما أن الصين أضخم أمة على وجه البسيطة. وهو يعكس، في كل مراحله، الشخصية الصينية المستقرة الآمنة المطمئنة. ولا تزال المنمنمات الصينية فريدة في نوعها، وهي ثابتة، منذ أكثر من ستة آلاف سنة. والصين من بين الدول التي لم يتغيّر اسمها على مدى الدهور، كما لم يتراجع حجم سكانها عن المرتبة الأولى في العالم، منذ القديم وحتى اليوم.

والشخصية الصينية يغلب عليها الهدوء والاتزان، فمنذ القديم لم تهرع إلى المخترعات المؤذية، فهي أول من أدهش العالم بالألعاب النارية، وأول من اكتشف دودة الحرير، وأول من استطاع استنزاف الكثير من ذهب الإمبراطورية الرومانية، ثمناً لحريرها الساحر المدهش، بل لم تستطع دولة من دول العالم أن تستنزف ذهب الرومان سواها، فكانت نساء الطبقة العليا يتخلين عن مصاغهن لقاء هذا الحرير المذهل. ويروى أن اختراع الأسلحة النارية (الذي أقدمت عليه أوروبا في القرن الرابع عشر) كان سهلاً بالنسبة للصينيين، ولكن الإمبراطور منع ذلك وأوقف الاختراع عند حدود الألعاب النارية التي تقام في كل المناسبات تقريباً. ويقال إن الإمبراطور خشي من الأسلحة النارية التي اخترعها له الصينيون، إذ يمكن اغتياله من بعيد، من غير أن يتمكن حرسه الشخصي من حمايته. والأسلحة النارية التي ابتدعتها أوروبا كانت العامل الحاسم في قلب الموازين في العالم. والصناعات السلمية التي ظهرت على يد الصينيين كثيرة: الورق والطباعة والصحيفة الجدارية وأنواع كثيرة من الرياضة البدنية، واخترعت الحروف المتنقلة، ومعاجم اللغة، والمعاجم المقارنة... أشياء وأشياء كثيرة كلها تدل على الشخصية المسالمة التي تريد الركون إلى الهدوء والسكينة. وحتى تتجنب الحروب بنت سوراً كبيراً يوقف هجمات البدو والأجانب، وإن لم يجدها ذلك في شيء.

كانت الصين من أوائل الدول التي عانت الإمبريالية الغربية، فلم تبق دولة من تلك الدول إلا كان لها نصيب في الصين، وكان بعض الباحثين المتشائمين يزعمون أن الصين تمزقت وانتهى أمرها، فما من بقعة إلا وعليها جالية أجنبية تتحكم في أمورها، لكن الشخصية الصينية ظلت كما هي تعالج أمورها- كعادتها- على الموجة الطويلة بهدوء من يكتب تاريخاً على حبة قمح. وحتى في قرانا النائية كان المثل يضرب بهذه الأناة الصينية، فيقال للمرأة المتأنية: تطرز الحرير الصيني.

وراء هذه الشخصية تكمن- كما نرى - ثلاثة أركان: الكونفوشية والتاوية والماوية.