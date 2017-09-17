«دبي الدولي للضيافة» ينطلق اليوم

دبي (الاتحاد)

تشارك 2000 جهة عارضة من مختلف أرجاء العالم في فعاليات أسبوع دبي الدولي للضيافة، الذي يقام بدعم من دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، ومن المتوقع أن يشهده أكثر من 50 ألف زائر، بما في ذلك مشترون تنفيذيون من مجموعة واسعة من الشركات في الشرق الأوسط، ليوجد في دبي هذا الأسبوع صانعو القرار من مختلف المستويات في قطاعات الضيافة والأغذية والمشروبات من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية، لحضور فعاليات أسبوع دبي الدولي للضيافة، أكبر حدث للفندقة وخدمات الطعام في المنطقة، والتي تنطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي.

ويتيح أسبوع دبي الدولي للضيافة فرصاً واسعة للتواصل مع قطاعات الضيافة والأغذية والمشروبات، حسب بيان صحفي لمركز دبي التجاري العالمي.