توسعة مؤقتة لمركز «إكسبو الشارقة» بتقنية فائقة التطور

الشارقة (الاتحاد)
دشّنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة توسعة مؤقتة لمركز «إكسبو الشارقة» تصل مساحتها إلى 42 ألف قدم مربعة وتوفر 221 منصة عرض إضافية، ضمن مبنى جديد عبارة عن هيكل معدني هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.
وأعلنت الغرفة أن التوسعة الجديدة للمركز التي تقام لأول مرة بتقنية فائقة التطور والحداثة، تأتي لمواكبة النمو المتزايد في أعداد العارضين ودور النشر التي أبدت رغبتها بالمشاركة في «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، الذي ستقام فعاليات دورته الـ 36 التي تبدأ مطلع نوفمبر المقبل وتستمر حتى الـ11 من الشهر نفسه، وغيرها من المعارض والأحداث الكبرى التي سيشهدها المركز خلال الفترة المقبلة.
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