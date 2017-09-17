توسعة مؤقتة لمركز «إكسبو الشارقة» بتقنية فائقة التطور

الشارقة (الاتحاد)

دشّنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة توسعة مؤقتة لمركز «إكسبو الشارقة» تصل مساحتها إلى 42 ألف قدم مربعة وتوفر 221 منصة عرض إضافية، ضمن مبنى جديد عبارة عن هيكل معدني هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

وأعلنت الغرفة أن التوسعة الجديدة للمركز التي تقام لأول مرة بتقنية فائقة التطور والحداثة، تأتي لمواكبة النمو المتزايد في أعداد العارضين ودور النشر التي أبدت رغبتها بالمشاركة في «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، الذي ستقام فعاليات دورته الـ 36 التي تبدأ مطلع نوفمبر المقبل وتستمر حتى الـ11 من الشهر نفسه، وغيرها من المعارض والأحداث الكبرى التي سيشهدها المركز خلال الفترة المقبلة.

وجرى تدشين التوسعة الجديدة للمركز خلال حفل رسمي أمس بحضور عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، وخالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وأحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، والشيخ ماجد بن فيصل القاسمي النائب الأول لرئيس غرفة الشارقة، ووليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة عضو مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، والعميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة.