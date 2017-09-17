بدور القاسمي تتفقد مراحل إنجاز مشاريع «شروق» في مليحة والشارقة

الشارقة (الاتحاد)

تفقدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، مؤخراً، مجريات العمل ومستويات الإنجاز في اثنتين من المنشآت الفندقية التي تعمل الهيئة على إنجازهما في إمارة الشارقة، وهما «فندق البيت» في قلب الشارقة و«نزل صخرة الأحفور» في مليحة.

واستهلت الشيخة بدور القاسمي جولتها، التي رافقها فيها كل من مروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي لـ(شروق)، وأحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي للعمليات في الهيئة، إلى جانب عدد من موظفي الهيئة، بزيارة إلى موقع «فندق البيت»، منشأة الضيافة التراثية التابعة لـ(شروق)، والتي تحتل مساحة مهمة ضمن «قلب الشارقة»، المشروع التراثي الأضخم من نوعه في المنطقة.

كما اطّلعت الشيخة بدور القاسمي على الأعمال الجاري تنفيذها في البيوت الأثرية التي يضمها الفندق، والهادفة إلى تجديدها من الخارج وإعادة تصميمها من الداخل لتوفير أفضل الخدمات للزوار.

وخلال الزيارة، أعلنت (شروق) أن نسبة إنجاز الأعمال في الفندق تجاوزت 70%، متوقعة أن يستقبل الزوار في العام 2018، مقدماً تجارب ضيافة مبتكرة، تجمع بين أنماط الضيافة العصرية والتراثية. ويعد «فندق البيت» أول فندق تراثي من فئة الخمس نجوم في دولة الإمارات باستثمارات 100 مليون درهم، ويضم 54 غرفة فندقية.

كما شملت الجولة التفقدية للشيخة بدور القاسمي والوفد المرافق لها زيارة «نزل صخرة الأحفور».

وتعرفت الشيخة بدور القاسمي على مراحل الإنجاز، التي تجاوزت 60%.