إعلان استراتيجية شاملة للثورة الصناعية الرابعة خلال الشهر الجاري

دبي (الاتحاد)

أعلن مجلس الثورة الصناعية الرابعة إعداد استراتيجية شاملة لتوظيف الأدوات التكنولوجية للثورة الصناعية الرابعة، سيتم الكشف عن محاورها وتفاصيلها خلال الشهر الجاري. وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس مجلس الثورة الصناعية الرابعة، لدى ترؤسه أول اجتماعات مجلس الثورة الصناعية الرابعة، الذي تم تشكيله بقرار من مجلس الوزراء، أن الإمارات تكثف المساعي والجهود بوتيرة متسارعة لتصبح أول مختبر عالمي مفتوح لتجربة وتطبيق تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة.

وقال القرقاوي إن الإمارات أول دولة في العالم تنشئ مجلسا للاستفادة من فرص الثورة الصناعية الرابعة والإعداد المسبق لمواجهة لتحدياتها ما يجسد توجيهات القيادة في مجال استشراف وصناعة المستقبل، وبناء نهضة صناعية تتبنى التكنولوجيا المتقدمة بعقول وسواعد وإبداعات أبناء الوطن، بما يرسخ مكانتها كدولة ذات رؤية مستقبلية.

وشدد رئيس مجلس الثورة الصناعية الرابعة على أن حكومة الإمارات ستكون أول حكومة في العالم تعمل على تصميم وتبني إطار عمل لجاهزية الحكومات للمستقبل ضمن أجندتها الوطنية.

وناقش أعضاء مجلس الثورة الصناعية الرابعة خلال الاجتماع محاور وتفاصيل استراتيجية إماراتية للثورة الصناعية الرابعة التي توفر الإطار العملي، وتدعم جهود الدولة بتوظيف الأدوات التكنولوجية التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة، وأهمية الاستفادة منها في تحويل التحديات المستقبلية إلى فرص وإنجازات، وأكدوا أهمية دور القطاعات الحيوية بتسخير هذه التكنولوجيا لخدمة الصالح العام. وبحث المجلس أجندة عمله خلال المرحلة المقبلة وأبرز المواضيع المتعلقة بها، بما في ذلك سبل رفع مستوى الوعي في الجهات الحكومية والخاصة وتحفيزها على تبني الأدوات والوسائل التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة وتوظيفها في تطوير العمل ورفع الكفاءة والإنتاجية.

واستعرض الاجتماع مهام أعضاء المجلس وتحديات وفرص الثورة الصناعية الرابعة، وتطوير آليات التنسيق والتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية.

يذكر أن إنشاء مجلس الثورة الصناعية الرابعة جاء ترجمة لخطة عمل تنفيذية من 5 محاور، تترجم توجهات الثورة الصناعية الرابعة إلى حراك عالمي تقوده الإمارات. ويترأس مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، ويضم في عضويته، معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة، ومعالي شما بنت سهيل فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب ومعالي محمد عمران الشامسي رئيس مجمع كليات التقنية العليا ومديري جامعتي الإمارات العربية المتحدة و«خليفة للعلوم والتكنولوجيا»، بجانب مدير عام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومدير عام الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني ومدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، ومدير عام مكتب مدينة دبي الذكية والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل.