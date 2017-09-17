حمدان بن محمد يدشن «مركز المستقبل لإسعاد المتعاملين»

دبي (وام)

دشن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، أمس في مول ابن بطوطة بدبي، «مركز المستقبل لإسعاد المتعاملين» التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، وذلك بحضور المهندس سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للهيئة، وعلي راشد لوتاه، رئيس شركة نخيل للتطوير العقاري والسياحي، وعدد من مديري الإدارات في الهيئة.

واستمع سمو ولي عهد دبي، خلال تجواله في المركز، إلى شرح من المهندس الطاير حول الخدمات الذكية التي يوفرها المركز الجديد للمتعاملين من الجمهور والشركات وغيرها، لتمكينهم من الحصول على خدمات متكاملة وشاملة في الموقع ذاته، ما يوفر عليهم الجهد والعناء والوقت.

أعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عن ارتياحه للطرق الحديثة والأساليب الراقية التي تستخدمها «ديوا» في التعامل مع عملائها في نطاق إمارة دبي، وهذا ما يؤكد حرص المسؤولين في هيئة كهرباء ومياه دبي وفرق العمل المبدعة على توفير الطاقة الكهربائية والمياه للمستهلكين 24/&rlm&rlm 24، وعدم ترك أي ثغرة أو فجوة في خططهم ومشاريعهم العملاقة التي تنفذها الهيئة وتواكب فيها الحاجة المطردة لإمارة دبي لهذين العنصرين الحيويين، والعمل على توفيرهما من خلال مشاريع الطاقة الشمسية الصديقة للبيئة.

واعتبر سموه أن الكهرباء نور الحياة والمياه شريانها، ما يعكس أهمية هذا القطاع الحيوي الذي يحتاج إلى متابعة دؤوبة وخطط ودراسات ومشاريع مستمرة كي ينبض بعافيته وعطائه وتستمر الحياة.