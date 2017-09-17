الدرهم الإلكتروني وسيلة الدفع الوحيدة للضريبة الانتقائية

أبوظبي (وام)

أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب أن تحصيل الضريبة الانتقائية سيكون بموجب الدرهم الإلكتروني فقط، في خطوة تأتي معززة لتوجهات الحكومة في تبني منظومة إلكترونية تواكب أحدث التقنيات، وتوفر مستوى عالياً من الأمان والفعالية في الدفع الإلكتروني، فضلاً عن كونها الأسلوب الأمثل لضمان التغطية الأفضل والأوسع لتحصيل الإيرادات الحكومية.

ومن المقرر أن تبدأ دولة الإمارات في الأول من شهر أكتوبر المقبل تطبيق الضريبة الانتقائية التي تشمل التبغ ومشتقاته، ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية المحلاة بنسب تتراوح بين 50% إلى 100%. وتعتبر الإمارات الدولة الثانية خليجياً بعد المملكة العربية السعودية في تطبيق الضريبة الانتقائية، وهي ضريبة غير مباشرة تفرض على السلع ذات الضرر على الصحة العامة أو البيئة.

وكانت منظومة الدرهم الإلكتروني قد شهدت تطورات كبيرة منذ بدء العمل بها في دولة الإمارات، حيث دخلت جيلها الثاني بآليات تعد الأحدث إلكترونياً، وذلك في إطار حرص وزارة المالية على توفير التسهيلات اللازمة لتحصيل الإيرادات، ولسداد رسوم الخدمات الحكومية وغير الحكومية.