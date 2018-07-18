اكتشاف 12 قمراً جديداً لكوكب المشتري

أ ف ب

أعلن فريق من علماء فلك أميركيين اكتشاف 12 قمرا جديدا حول المشتري ما يرفع إلى 79 عدد أقماره المعروفة وهو عدد قياسي في النظام الشمسي.

وقال الباحث سكوت شيبرد من "كارنيغي إنستيتوشن فور ساينس" إن أحد هذه الأقمار غريب بعض الشيء بسبب حجمه الصغير إذ يقل قطره عن كيلومتر ما يجعله على الأرجح أصغر أقمار المشتري.

وأوضح عالم الفلك أن دورانه "مختلف عن الأقمار الأخرى المعروفة للمشتري"، إذ يحتاج هذا القمر إلى سنة ونصف السنة للدوران حول المشتري الذي يلتقي مداره المنحني مع كوكبة من الأقمار الأخرى التي تسير بالاتجاه المعاكس لدوران المشتري.

وقال شيبرد "إنه وضع غير مستقر. فحوادث الاصطدام الوجاهية يمكن أن تؤدي إلى تفكك الأقمار وتحولها إلى غبار".

ويدور هذا القمر شأنه في ذلك شأن قمرين اكتشفا في الفترة الأخيرة بالاتجاه نفسه مثل المشتري.