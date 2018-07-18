جنوب أفريقيا تحتفل بعيد ميلاد مانديلا الـ 100

يحتفل مواطنو جنوب أفريقيا من جميع مناحي الحياة ومن كافة طبقات المجتمع اليوم الأربعاء بعيد الميلاد ال100 لرئيسهم الراحل نيسلون مانديلا.
وكانت الاحتفالات بعيد ميلاد مانديلا قد بدأت أمس الثلاثاء بإلقاء الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما محاضرة هامة في جوهانسبرج حول كيفية استمرار إرث مانديلا وتجنب السياسات الشعبوية.
وسوف يقوم رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا اليوم بزيارة مسقط رأس مانديلا إقليم إيسترن كيب لتسليم ثلاث منازل مجهزة لأسرة محلية.
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وصدرت عملات ورقية جديدة تكريماً لمانديلا، وقام سجناء بنسج بطانية ضخمة تحمل صورته.
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و من المقرر أن يشارك عدد من نجوم الغناء منهم بيونسيه في مهرجان «جلوبال سيتنزن شيب» الغنائي السنوي في جنوب أفريقيا في كانون أول/ديسمبر المقبل.
ولا يستطيع المواطنون شراء تذاكر الحفل، ولكن يمكن الحصول عليها من خلال القيام بأنشطة.