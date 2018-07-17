مقتل 21 «داعشياً» وتوقيف 22 آخرين في العراق

عواصم (وكالات)

أفاد مصدر عراقي في قيادة عمليات صلاح الدين أمس بمقتل 6 من «داعش» وتدمير 5 مركبات مفخخة وحرق 3 مضافات للتنظيم الإرهابي في اليوم السادس من عملية تطهير منطقة مطيبيجة شرقي سامراء. بينما أعلن التحالف الدولي المناهض لـ«داعش» عن نجاح عملية عسكرية مشتركة مع القوات العراقية والبيشمركة، في مرتفعات قره جوج بقضاء مخمور شمال غرب كركوك، حيث تم تدمير ملاذ آمن للإرهابيين وقتل 15 منهم. وتواصل القوات العراقية المشتركة تفتيش وتطهير منطقة مطيبيجة منذ 6 أيام ومن 3 محاور بهدف القضاء على ما تبقى من فلول «داعش» الذين يتحصنون بالمنطقة الوعرة الواصلة بين صلاح الدين وديالى وكركوك وتشكل منطلقاً لهجمات التنظيم المتشدد على المحافظات الثلاث.

من جهته، أفاد بيان للتحالف أن القوات العراقية والبيشمركة، نفذت عمليات تطهير منسقة خلال الأيام الثلاثة الماضية، حيث نجحت بدعم التحالف، في دك ملاذ آمن لـ«داعش» في جبال مخمور. ونقل البيان عن القائد العام لقوة العمليات المشتركة في التحالف الميجور جنرال جيمس جارارد القول: «هذا الإجراء يثبت أن العدو غير قادر على الاختباء»، مضيفاً «شركاؤنا مدربون بشكل جيد وسيستمرون في العثور على إرهابيي التنظيم أينما كانوا». وبدوره، أعلن مجلس أمن إقليم كردستان أن طائرات التحالف استهدفت فجر أمس الأول، مواقع التنظيم الإرهابي في جبل قره جوج بمحافظة كركوك، قبل بدء البيشمركة عملية عسكرية برية من محاور متعددة تجاه المنطقة الجبلية. وتهدف العملية إلى تعقب عناصر «داعش» الذين يستخدمون التضاريس الوعرة كغطاء لاعتداءاتهم الإرهابية. في السياق متصل، قالت قيادة عمليات نينوى، إن استخبارات نينوى وقفت 22 «داعشياً» إثر تسللهم إلى سلاسل جبال العطشانة وبادوش.