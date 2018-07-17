الكويت مطمئنة للوضع الأمني على حدود العراق



تاريخ النشر: الأربعاء 18 يوليو 2018 الكويت (وكالات) أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، أنس الصالح، أنه «لا خطر أمنياً أو عسكرياً» على الحدود مع العراق، مضيفاً أن السلطات مستعدة لكل شيء. جاء ذلك عقب ترؤس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أمس، اجتماعاً نيابياً حكومياً موسعاً بمكتب المجلس، حيث تم بحث وتدارس آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، وتداعياتها واحتمالاتها، وكيفية التعاطي معها، حسب ما ذكرت صحفية «القبس» على موقعها الإلكتروني. من جانبه، أعلن الغانم، أن الاجتماع حضره من البرلمان 23 نائباً.