عواصم (وكالات)

دخل رتل عسكري تركي، أمس، إلى الأراضي السورية، في طريقه إلى نقاط المراقبة التي أقامها الجيش في الآونة الأخيرة داخل مدن سورية شمالي وغربي البلاد. واجتاز الرتل معبر كفر لوسين بريف إدلب على الحدود مع تركيا، متوجهاً نحو طريق دمشق-حلب، باتجاه ريف إدلب الجنوبي. وقالت مصادر محلية: «إن الرتل يضم آليات عسكرية ويحمل معدات لوجستية ومواد غذائية إلى الجنود الأتراك في نقاط المراقبة بريفي حماة وإدلب». وتتمركز القوات التركية في 12 نقطة للمراقبة تم الاتفاق عليها في مؤتمر أستانا، في إطار مناطق «خفض التصعيد»، حيث تتركز هذه القوات بريفي حلب وإدلب وفي حماة واللاذقية.

وفي أغسطس 2016، أطلق الجيش التركي عملية عسكرية أطلق عليها «درع الفرات» عبر الحدود مع سوريا، مستهدفاً طرد «وحدات الحماية الكردية» الكردية السورية من مناطق غرب الفرات المحاذية للحدود التركية، سيطر خلالها على مدن شمال سوريا، بالتعاون مع مسلحين سوريين متحالفين مع أنقرة.

وفي تطور آخر، أعلن الجناح المسلح ل‍ـ«حزب العمال الكردستاني»، أمس، مقتل 8 جنود أتراك شمال أربيل، إضافة إلى مصرع طفل جراء القصف المدفعي التركي، في المنطقة ذاتها. وأضاف الجناح في بيان أن المدفعية التركية قصفت محيط المنطقة عقب الهجوم، ما أدى إلى مقتل طفل في الخامسة من العمر.