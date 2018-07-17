وفد عراقي يبحث بدائل سعودية للكهرباء الإيرانية

سرمد الطويل، باسل الخطيب، وكالات (عواصم)

يتوجه وزير التخطيط سلمان الجميلي، رئيس الجانب العراقي في المجلس العراقي - السعودي على رأس وفد رفيع المستوى اليوم، إلى مدينة جدة.

وأوضح الجميلي في تصريح نقله المكتب الإعلامي، أن زيارة الوفد تأتي بناء على تكليف من رئيس مجلس الوزراء، موضحاً أن الوفد يضم وزراء النفط عبدالجبار اللعيبي، والكهرباء قاسم الفهداوي، والنقل كاظم فنجان الحمامي، وعدداً من المديرين العامين في عدد من الوزارات.

وأضاف الجميلي، أن الوفد سيبحث مع الجانب السعودي عدداً من القضايا والملفات المهمة في إطار عمل مجلس التنسيق العراقي - السعودي، لافتاً إلى أن ملف الطاقة الذي يشمل الكهرباء والوقود، سيكون أحد أهم الملفات التي سيتم بحثها في جدة. وأضاف أن الوفد سيبحث أيضاً قضايا أخرى تتعلق بتفعيل النقل الجوي والبحري والبري بين البلدين. وقررت إيران وقف تصدير الكهرباء للعراق منذ نحو 4 أسابيع، في ذروة فصل الصيف، على خلفية مشاكل تتعلق بتحويل العراق للمبالغ المستحقة إلى طهران.

وينتج العراق 15.7 ألف ميجاوات من الكهرباء، ويستورد من إيران 1200 ميجاوات، فيما يحتاج إلى 23 ألف ميجاوات لضمان عدم انقطاع الكهرباء عن العراقيين، علماً أن معدل انقطاع الكهرباء اليومي في المحافظات يصل 12 ساعة.