مساعدات إماراتية عاجلة لأهالي مديرية عسيلان

شبوة (وام)

حركت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، قافلة مساعدات غذائية عاجلة إلى مديرية عسيلان في محافظة شبوة اليمنية لإغاثة الأهالي والسكان المتضررين والمعوزين والنازحين العائدين للمديرية بعد حصار جائر عانوه إبان احتلال ميليشيا الحوثي الإيرانية للمديرية لثلاث سنوات متتالية. وهنأ محمد سيف المهيري رئيس فريق عمل هيئة الهلال الأحمر الإماراتية بشبوة - خلال عملية توزيع المساعدات التي شملت خمسة آلاف سلة غذائية - قيادة وأهالي المديرية بتحريرها كاملاً وعودة الأوضاع فيها إلى صورتها الطبيعية عقب ثلاثة أعوام من الوضع المعيشي الصعب الذي عانته خلال فترة احتلال الحوثي.

وقال إن هذا التدخل الطارئ يأتي استجابة عاجلة لاحتياجات الأهالي الغذائية واستمراراً لنهج الإمارات الإنساني والإغاثي والتنموي في اليمن وتعبيراً عما تكنه الإمارات وقيادتها الرشيدة من فخر واعتزاز باليمن الشقيق وشعبه الذي قدم الكثير من التضحيات في سبيل الوطن وبهدف إسعاد أبناء وأسر المديرية بتحريرها وإدخال الفرحة على قلوبهم. ونوه بأن الهيئة وضعت خطة متكاملة لتوسيع مظلة المستفيدين من المساعدات الإماراتية في مختلف مديريات شبوة وبالأخص المديريات المحررة منها وتنفيذها بالصورة التي تلبي احتياجات الأشقاء في اليمن وتحقق تطلعات القيادة الرشيدة، مؤكداً اهتمام الإمارات قيادة وشعباً بالظروف الإنسانية السائدة حالياً في اليمن عموماً ومحافظة شبوة خاصة مما يجسد متانة العلاقات الأخوية والروابط الأزلية التي تجمع بين شعبي البلدين الشقيقين.

وأشاد رئيس فريق عمل هيئة الهلال الأحمر الإماراتية بشبوة بدور السلطة المحلية في المحافظة على التعاون المطلق مع الفريق الميداني التابع لـ«الهيئة» في إيصال المساعدات إلى مستحقيها في كافة مناطق مديرية عسيلان المحررة.

من جهته، ثمن عبدربه هشله ناصر أمين عام المجلس المحلي بمحافظة شبوة الدور الإنساني والأخوي المتميز الذي تضطلع به هيئة الهلال الأحمر الإماراتية في دعم ومساعدة المتضررين من أبناء الشعب اليمني في المحافظات كافة وشبوة على وجه الخصوص، منوهاً بأن هذه الأعمال الإنسانية ستظل خالدة في قلوب أبناء شبوة.