أنثى كوالا تعلق بسيارة لمسافة 16 كيلومتراً

سيدني (رويترز)







نجت أنثى لحيوان الكوالا من خطر داهم بعد أن تشبثت بمحور دوران إطارات سيارة رباعية الدفع تحركت على طريق في أستراليا لمسافة 16 كيلومتراً قبل أن يتوقف السائق ويسمع صرخاتها المذعورة، وتسللت الكوالا وراء محور الدوران عندما كانت السيارة متوقفة في التلال على أطراف أديليد عاصمة ولاية جنوب أستراليا. وتم استدعاء عمال الإطفاء لإزالة أحد الإطارات حتى يتسنى لعاملة إغاثة للحياة البرية تحرير الحيوان.



وقالت جين بريستر من جمعية (فاونا ريسكيو) لـ «رويترز» في مقابلة عبر الهاتف أمس «استطعت شم رائحة فرائها المحترق، كانت درجة الحرارة مرتفعة هناك». وعلى الرغم من أن الكوالا لم تصب، لكن بريستر قالت إنها أم مرضعة للأسف، ما يعني أن رضيعها مفقود من جرابها الذي كان فيه. وقد بحثت تلك الليلة وفي اليوم التالي لكن لم أعثر عليه.

وتنتمي الكوالا لفصيلة الشقبانيات، إحدى فصائل الثدييات التي ترضع صغارها في جراب على بطنها مثل حيوان الكنغر. وتم إدراجها على قائمة الفصائل المعرضة للخطر وفقاً لقانون حماية البيئة في أستراليا عام 2012، وهناك أقل عن مئة ألف منها في البرية حالياً، وتشير تقديرات لمؤسسة الكوالا الأسترالية إلى أن الأعداد تدنت إلى 43 ألفاً.