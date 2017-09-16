أنثى كوالا تعلق بسيارة لمسافة 16 كيلومتراً

سيدني (رويترز)
نجت أنثى لحيوان الكوالا من خطر داهم بعد أن تشبثت بمحور دوران إطارات سيارة رباعية الدفع تحركت على طريق في أستراليا لمسافة 16 كيلومتراً قبل أن يتوقف السائق ويسمع صرخاتها المذعورة، وتسللت الكوالا وراء محور الدوران عندما كانت السيارة متوقفة في التلال على أطراف أديليد عاصمة ولاية جنوب أستراليا. وتم استدعاء عمال الإطفاء لإزالة أحد الإطارات حتى يتسنى لعاملة إغاثة للحياة البرية تحرير الحيوان.
|
|
وتنتمي الكوالا لفصيلة الشقبانيات، إحدى فصائل الثدييات التي ترضع صغارها في جراب على بطنها مثل حيوان الكنغر. وتم إدراجها على قائمة الفصائل المعرضة للخطر وفقاً لقانون حماية البيئة في أستراليا عام 2012، وهناك أقل عن مئة ألف منها في البرية حالياً، وتشير تقديرات لمؤسسة الكوالا الأسترالية إلى أن الأعداد تدنت إلى 43 ألفاً.