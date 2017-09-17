ذكاء صناعي على «فيسبوك»



تاريخ النشر: الأحد 17 سبتمبر 2017 مونتريال (أ ف ب) دشن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في مونتريال، أول مركز أبحاث لمجموعة «فيسبوك» في كندا في مجال الذكاء الصناعي. وقال ترودو أمام طلاب جامعة ماكغيل أمس الأول، إن «الإبداع هو محرك ازدهارنا ليس في مونتريال فحسب، بل في كندا برمتها»، وأشار إلى أن «مجال الذكاء الصناعي لا يزال في بداياته»، لكن إقامة ثاني مختبر أبحاث لـ «فيسبوك» في مجال الذكاء الصناعي خارج الولايات المتحدة، هو بمثابة «تصويت بالثقة لكندا». وكانت «فيسبوك» قد أعلنت في العام 2015، فتح مركز مماثل في باريس، وسُلمت رئاسة هذا المختبر إلى جويل بينو المتخصصة في الأبحاث في مجال الذكاء الصناعي في جامعة ماكغيل. وصرحت بينو «آمل أن يبقى المزيد من الطلاب في مونتريال للانخراط في هذا المجال». ويطور الباحثون تقنيات لتعلم الآلات في إطار ما يعرف «بالتعلم التعزيزي»، فضلاً عن أنظمة تواصل تسمح للكمبيوترات بالتفاعل مع البشر، وفق ما جاء في البيان.