رئيس الصين: الإمارات واحة التنمية في العالم العربي

بكين (وام)

أكد فخامة الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، تمثل واحة التنمية في العالم العربي، مشيراً إلى أن البلدين الصديقين يكملان بعضهما بعضاً في التنمية، وهما شريكان مهمان للتواصل والتنسيق في الشؤون الدولية والإقليمية، لما لديهما من رؤى تنموية متقاربة وأهداف سياسية متطابقة وروابط تعاون متنامية.

وقال رئيس جمهورية الصين الشعبية - في مقال لفخامته تحت عنوان، «يداً بيد.. نحو مستقبل أفضل»، بمناسبة زيارته المرتقبة لدولة الإمارات التي تبدأ غداً، إن الإمارات أول دولة خليجية أقامت علاقات شراكة استراتيجية مع الصين، ومنذ ذلك الوقت، تطور التعاون الثنائي بشكل سريع في المجالات كافة، خاصة بعد الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في ديسمبر عام 2015، حيث تم التوصل إلى توافق مهم حول سبل تطوير العلاقات الصينية الإماراتية.

وأعرب فخامته عن يقينه التام بأن جمهورية الصين الشعبية، ودولة الإمارات العربية المتحدة ستفتحان فصلاً جديداً من التعاون المشترك، لتقديم مساهمات أكبر للعالم ومستقبل البلدين المشترك، مؤكداً أنه رغم البعد الجغرافي بين الصين والإمارات، إلا أنهما موطن لشعب محب للكفاح والإبداع والحلم.

وفيما يلي نص المقال: