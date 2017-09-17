عرض فيلم «لاكي» في غياب البطل



تاريخ النشر: الأحد 17 سبتمبر 2017 لوس أنجلوس (د ب أ) تقرر عرض الفيلم الدرامي «لاكي»، في دور السينما في وقت لاحق من الشهر الجاري، بعد وفاة بطله الممثل الأميركي هارى دين ستانتون عن عمر 91 عاماً، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية. وقالت مجلة هوليوود ريبورتر، نقلاً عن مدير أعمال ستانتون قوله، إن الممثل توفي أمس الأول لأسباب طبيعية في مستشفى بلوس أنجلوس. وامتدت مسيرة ستانتون الفنية إلى أكثر من 60 عاماً، حيث قام بأداء أدوار مساعدة في أفلام مثل «كول هاند لوك» 1967، «الأب الروحي» الجزء الثاني 1974، «آلين» 1979، و«ريبو مان» 1984، و«بريتي إن بينك» 1986. وقدم هاري أكثر من 100 فيلم و50 حلقة تلفزيونية، وفقاً لقاعدة بيانات الأفلام على الإنترنت.