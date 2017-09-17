أكسفورد تحدد تاريخ ميلاد «الصفر»

لندن (أ ف ب)

حدد باحثون في جامعة أكسفورد البريطانية أقدم أثر لاستخدام رمز الصفر، وهي نقطة سوداء موجودة في مخطوطة هندية قديمة يعود تاريخها إلى القرن الثالث أو الرابع. وأشارت الجامعة في بيان إلى أن علماء من مكتبة بودليان في جامعة أكسفورد، استخدموا تقنية التاريخ بالكربون 14 لتحديد أصول الرقم الموجود في المخطوطة الهندية القديمة الشهيرة.

وأوضحت أن النص يعود إلى القرن الثالث أو الرابع، ما يؤشر إلى أقدم استخدام معروف لهذا الرمز، وأضافت المؤسسة أن هذا الاكتشاف المهم يسمح بتحديد ولادة الصفر في مرحلة أبكر بـ 500 سنة مما كان يظن الخبراء.

وتحوي الوثيقة المعروفة بمخطوطة «بخشالي»، مئات الأصفار التي يرمز إليها بنقطة سوداء، تمثل أدوات قياس في النظام الهندي القديم، وهذه النقطة هي التي تطورت لتصبح الرمز المستخدم اليوم حول العالم.

وكان أول استخدام للصفر مرتبطاً بتدوين عائد للقرن التاسع موجود على معبد غواليور في ولاية مادهيا براديش الهندية.

ومخطوطة بخشالي التي تعتبر أقدم وثيقة هندية في علم الرياضيات، محفوظة في مكتبة بودليان منذ العام 1902، وقد اكتشفت سنة 1881 مدفونة داخل حقل قرب بلدة بخشالي.