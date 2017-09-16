«مسألة» رياضيات تطلب عدّ المهاجرين



تاريخ النشر: الأحد 17 سبتمبر 2017 باريس (أ ف ب) أثار تمرين رياضيات في كتاب مدرسي فرنسي ردود فعل شاجبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تضمن مسألة حسابية تطلب من التلاميذ تحديد «عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى الجزيرة في خلال ثمانية أيام». وجاء في نص المسألة الحسابية «مهاجرون هاربون من الحرب يصلون إلى جزيرة في البحر الأبيض المتوسط. في الأسبوع الأول وصل مئة مهاجر. ثم في كل أسبوع ازداد عدد الوافدين الجدد بنسبة 10 %. بكم يجب مضاعفة الكمية عندما تزداد بنسبة 10 %؟». وفي الخلاصة، يدعى التلاميذ في الصف النهائي من المرحلة الثانوية إلى «استخلاص العدد الإجمالي للمهاجرين الذين وصلوا إلى هذه الجزيرة في غضون ثمانية أسابيع» مع تدوير الأعداد العشرية. هذا التمرين الذي ورد في كتاب من إنتاج دار «ناتان»، مرفقاً بصورة لمهاجرين على قارب مطاطي، نشر أمس الأول عبر «فيسبوك»، وتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأثار التمرين تعليقات كثيرة عبر «تويتر»، بينها «كيف يمكن لدار نشر أن تسمح بمثل هذا الأمر؟»، وأيضاً «قولوا لنا يا دار ناتان للنشر هل ستكون الحسابات قريباً عن التكلفة المترتبة عن هؤلاء المهاجرين؟».