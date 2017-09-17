الشرطة البريطانية تعتقل مشتبهاً به بتفجير مترو لندن

لندن (وكالات)

أعلنت الشرطة البريطانية أمس تنفيذ «عملية توقيف مهمة» على علاقة بالاعتداء الذي أوقع 30 جريحاً في إحدى محطات مترو العاصمة عند ساعة الذروة صباح الجمعة. وأفادت الشرطة في بيان أنه تم اعتقال المشتبه به وهو شاب في الـ18 من العمر في كنت بجنوب شرق إنجلترا صباح أمس «في منطقة مرفأ دوفر» على علاقة بوقائع «إرهابية».

وقال المسؤول في شعبة مكافحة الإرهاب في الشرطة نيل باسو «قمنا بعملية توقيف مهمة في إطار تحقيقنا هذا الصباح»، وفق ما ذكر البيان. وأوضحت الشرطة أن المشتبه به موقوف رهن التحقيق في مركز محلي للشرطة قبل نقله «إلى مركز شرطة بجنوب لندن في الوقت المناسب». والاعتداء الذي وقع الجمعة وأدى إلى إصابة 29 شخصاً بجروح، هو الهجوم الإرهابي الخامس في ستة أشهر في المملكة المتحدة وتبناه تنظيم «داعش». والتفجير الذي وقع في محطة بارسونز جرين في جنوب غرب لندن، ولد «كتلة من النار» أدت إلى إصابة بعض الركاب بحروق وتسببت بحالة هلع وتدافع الناس. ولم يتم توقيف أي شخص على خلفية التفجير، لكن قائد وحدة مكافحة الإرهاب مارك رولي قال إن التحقيقات «تتقدم بشكل جيد جداً». وقال للصحفيين «نقوم بتعقب مشتبه بهم».

وأضاف «شخص زرع هذه العبوة الناسفة اليدوية الصنع في القطار. يجب أن نكون في هذه المرحلة منفتحين على كل الاحتمالات المتعلقة به وبشركاء محتملين له». لكن نيل باسو قال «مع أننا مرتاحون للتقدم الذي تحقق، إلا أن التحقيق متواصل ومستوى الخطر يبقى حرجا».

وأعلنت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي في ساعة متأخرة أمس الأول أن مستوى التهديد الإرهابي تم رفعه إلى «حرج»، وقالت إن عسكريين سيكلفون حراسة مواقع رئيسة لإتاحة نشر عناصر الشرطة في مواقع أخرى.