«الناتو» ينفي دعم واشنطن إجراء محادثات مباشرة مع طالبان

كابول (وكالات)

نفت مهمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أفغانستان تقارير عن إعلان قائدها أنّ الولايات المتحدة مستعدة لإجراء محادثات مباشرة مع حركة طالبان.

وكان الجنرال الأميركي جون نيكلسون قد تحدّث مع مسؤولين أفغان في قندهار، حيث أوضح انه قال إنّ الولايات المتحدة «مستعدة» للتفاوض مع طالبان، وهو ما يشكل تحوّلاً عن الموقف القديم لواشنطن بأنّ كابول هي المخولة قيادة أي عملية سلام.

وأكّد نيكولسون في بيان أنّ تعليقاته تم تحريفها، وأنه كان فقط يعيد تأكيد كلام قاله وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في يونيو ومفاده بأنّ الولايات المتحدة مستعدة لـ «دعم» محادثات سلام محتملة «وتسهيلها والمشاركة فيها».

وأضاف نيكولسون، في بيان نشرته مهمة «الدعم الحازم» التابعة لحلف الأطلسي، ان «الولايات المتحدة ليست بديلا عن الشعب الأفغاني أو الحكومة الأفغانية».