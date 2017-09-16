ألمانيا: إحباط تهريب51 لاجئاً عراقياً في شاحنة

فرانكفورت (د ب أ)

أعلن الشرطة الاتحادية في ألمانيا أمس توقيف شاحنة على أحد الطرق السريعة بالقرب من الحدود البولندية، وعلى متنها 51 شخصاً تم تهريبهم إلى داخل الأراضي الألمانية. وأوضح المتحدث باسم الشرطة أن 17 طفلاً بين اللاجئين. وأوقفت الشرطة سائق الشاحنة الليلة قبل الماضية، أثناء توجهه إلى برلين وتم احتجازه بشكل مؤقت للاشتباه في ضلوعه في تهريب بشر. وأشارت الشرطة إلى أن السائق تركي، كما أن ترخيص السيارة صادر من تركيا، وسيجري عرضه على قاضي تحقيقات.

وحسب المتحدث، فإن هؤلاء الأشخاص تم إيواؤهم وتقديم الرعاية لهم داخل خيمة مقامة على أرض تابعة للشرطة، وقال المتحدث إنه ليس هناك إصابات بين الموقوفين باستثناء شخص واحد ظهرت عليه علامات جفاف. وتفيد الشواهد الأولية بأن الأشخاص المضبوطين هم عائلات قالوا إنهم ينحدرون من العراق، لكنهم لا يمتلكون جوازات سفر أو وثائق.