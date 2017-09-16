اسطنبول (د ب أ)

أوقفت قوات الأمن التركي 74 مشتبهًا بالانتماء إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، معظمهم أجانب، خلال حملة مداهمات نفّذتها فجر أمس السبت بمدينة إسطنبول، طبقاً لما ذكرته وكالة «الأناضول» التركية للأنباء.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها، إن فرق مكافحة الإرهاب، التابعة لمديرية أمن إسطنبول، داهمت 15 نقطة في 8 أحياء تابعة للمدينة في عملية ضد «داعش».

وأشارت المصادر إلى أن الفرق الأمنية، أوقفت 74 مشتبهاً بالانتماء إلى التنظيم الإرهابي، مؤكدة أن 73 منهم يحملون جنسيات أجنبية مختلفة.

وجرى نقل المشتبه بهم إلى مديرية الأمن لاتخاذ الإجراءات القانونية وتسليهم إلى الجهات المختصة، وترحيلهم لاحقًا إلى خارج تركيا، بحسب المصادر ذاتها. وكانت تركيا قد اعتقلت الآلاف ممن يزعم بانتمائهم إلى «داعش». وتواجه الجماعة اتهامات بتنفيذ هجمات في تركيا في السنوات الأخيرة، مما أسفر عن مقتل المئات.