كوريا الشمالية: سلاحنا النووي يحقق التوازن مع أميركا

سيؤول (وكالات)

بعد ساعات فقط على تنديد الأمم المتحدة بتجربة بيونج يانج الصاروخية الأخيرة، أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون أمس أن بلاده شارفت على استكمال قوتها النووية، مشدداً على أن الهدف النهائي من حيازة السلاح الذري هو «تحقيق توازن قوي حقيقي» مع الولايات المتحدة.

وتابع كيم متجاهلاً البيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي بعد ظهر الجمعة أن «الهدف النهائي هو تحقيق توازن قوي حقيقي مع الولايات المتحدة، وجعل القادة الأميركيين لا يتجرؤون حتى على التفكير بعد اليوم بخيار عسكري ضدنا»، كما نقلت عنه وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

وكان مجلس الأمن الدولي عقد اجتماعا مغلقاً طارئاً بعد ظهر أمس الأول في نيويورك رداً على إطلاق بيونج يانج صاروخاً متوسط المدى حلق فوق اليابان. وندد البيان الصادر عن الجلسة بشدة بالتجربة الصاروخية، معتبراً أنها خطوة «استفزازية للغاية».

وطالب مجلس الأمن مساء أمس الأول في بيانه النظام الكوري الشمالي بـ«التوقف فوراً عن هذه الأفعال الفاضحة»، مؤكداً أنها لا تهدد المنطقة فحسب، بل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.