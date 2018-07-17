وزير خارجية تونس يبحث مع حفتر المصالحة الليبية

ساسي جبيل (تونس)

بحث وزير الشؤون الخارجية التونسي، خميّس الجهيناوي، مع القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، سبل الحل السياسي ودفع التقارب بين مختلف الأطراف الليبية، من أجل التسوية السياسية الشاملة. وأكدت الخارجية التونسية في بيان أمس الثلاثاء، أن الجهيناوي، أدى زيارة إلى بنغازي حيث كان له لقاء مع المشير خليفة حفتر، وذلك في إطار استكمال جولته في ليبيا، بعد زيارتين سابقتين إلى كل من طرابلس وطبرق، والتشاور مع كافة المسؤولين الليبيين حول سبل الحل السياسي ودفع التقارب بين مختلف هذه الأطراف.

وأضاف البيان، أن زيارة الجيهناوي إلى ليبيا ولقائه بقائد الجيش العام المشير حفتر جاءت في إطار « تفعيل مبادرة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي للتسوية السياسية الشاملة في ليبيا والتشاور مع مختلف الأطراف الليبية». وقالت الوزارة إن المشير حفتر «نوه بوقوف تونس إلى جانب الشعب الليبي وبالجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي للدفع باتجاه إيجاد تسوية للأزمة في ليبيا تحظى بإجماع مختلف الأطراف الليبية بعيداً عن التدخلات الخارجية، مؤكداً التزامه بالحل السياسي وانخراطه في تنفيذ مخرجات اجتماع باريس يوم 29 مايو الماضي».

من جهته قال مكتب إعلام القيادة العامة العسكرية الليبية، إن القائد العام للقوات الليبية المسلحة المشير خليفة حفتر بحث مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي بمقر القيادة العامة بالرجمة قرب بنغازي «العديد من المستجدات على مختلف الأصعدة المحلية منها والدولية»، دون توضيح أكثر لتفاصيل اللقاء.