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التنظيم الإرهابي يشن هجمات في صلاح الدين وديالى

القوات العراقية تحرر ناحية «العكاشات» في الأنبار
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تاريخ النشر: الأحد 17 سبتمبر 2017

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

أعلنت خلية الإعلام الحربي التابعة لقيادة العمليات المشتركة في العراق أمس، عن تحرير ناحية عكاشات بمحافظة الأنبار من سيطرة تنظيم «داعش» بالكامل.

وقالت الخلية في بيان إن «قوات الجيش والحشد الشعبي والحشد العشائري والفوج التكتيكي لشرطة الأنبار حررت ناحية عكاشات بالكامل». وأضافت الخلية أن تلك القوات «فتحت طريق تقاطع عكاشات على الخط الدولي باتجاه عكاشات ومازالت عمليات التطهير مستمرة». وقال قائمقام قضاء الرطبة عماد مشعل إن «منطقة عكاشات تعتبر من المناطق المهمة لداعش حيث كان يستخدمها منطلقا لهجمات باتجاه المدينة وباتجاه القطع العسكرية المحيطة بالرطبة على الخط الدولي السريع». ولفت مشعل، إلى أن «تحرير المنطقة سوف يسهم بالحد من تلك الهجمات الإرهابية ضد المدنيين والأجهزة الأمنية بالرطبة».

جاءت هذه السيطرة بعد ساعات على إعلان القوات العراقية أمس انطلاق عمليات عسكرية تمهيدية لاستعادة المناطق التي يسيطر عليها تنظيم «داعش» في محافظة الأنبار غربي البلاد، قرب الحدود مع سوريا.

وكانت القوات العراقية تمكنت من تحرير أغلب مدن الأنبار التي استولى عليها التنظيم في عام 2014 في عمليات عسكرية كبيرة.

وألقت طائرات القوة الجوية عشية انطلاق العملية آلاف المنشورات على مناطق عدة غرب الأنبار تتضمن توجيهات للأهالي وتبلغهم بالعملية الوشيكة، وتحذيرا للمسحلين وطالبتهم بتسليم أنفسهم والخضوع لمحاكمة عادلة أو الموت بنيران القوات المسلحة. وصرح قائد العمليات المشتركة عبد الأمير يارالله في بيان: «صباح اليوم (أمس) شرعت قوات الجيش وقوات الحشد الشعبي وقوات الحدود بعملية واسعة لتحرير عكاشات وفتح الطريق السريع باتجاه عكاشات وتأمين الحدود الدولية مع سوريا». ... المزيد
     
 