القوات العراقية تحرر ناحية «العكاشات» في الأنبار

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

أعلنت خلية الإعلام الحربي التابعة لقيادة العمليات المشتركة في العراق أمس، عن تحرير ناحية عكاشات بمحافظة الأنبار من سيطرة تنظيم «داعش» بالكامل.

وقالت الخلية في بيان إن «قوات الجيش والحشد الشعبي والحشد العشائري والفوج التكتيكي لشرطة الأنبار حررت ناحية عكاشات بالكامل». وأضافت الخلية أن تلك القوات «فتحت طريق تقاطع عكاشات على الخط الدولي باتجاه عكاشات ومازالت عمليات التطهير مستمرة». وقال قائمقام قضاء الرطبة عماد مشعل إن «منطقة عكاشات تعتبر من المناطق المهمة لداعش حيث كان يستخدمها منطلقا لهجمات باتجاه المدينة وباتجاه القطع العسكرية المحيطة بالرطبة على الخط الدولي السريع». ولفت مشعل، إلى أن «تحرير المنطقة سوف يسهم بالحد من تلك الهجمات الإرهابية ضد المدنيين والأجهزة الأمنية بالرطبة».

جاءت هذه السيطرة بعد ساعات على إعلان القوات العراقية أمس انطلاق عمليات عسكرية تمهيدية لاستعادة المناطق التي يسيطر عليها تنظيم «داعش» في محافظة الأنبار غربي البلاد، قرب الحدود مع سوريا.

وكانت القوات العراقية تمكنت من تحرير أغلب مدن الأنبار التي استولى عليها التنظيم في عام 2014 في عمليات عسكرية كبيرة.