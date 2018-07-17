رفع الحظر عن سفر أرملة القذافي

طرابلس، بيروت (وكالات)

كشف رئيس لجنة العقوبات الأممية المفروضة على ليبيا كارل سكاو، أن اللجنة قبلت رفع الحظر عن سفر صفية فركاش، أرملة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

ونقل موقع «الوسط» الليبي، تصريحات كارل سكاو خلال جلسة إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، الذي أفاد بأن اللجنة تعمل أيضاً على رفع الحظر المفروض على سفر ابنتها عائشة القذافي.

وأجمع مجلس بلدي البيضاء ومجلس حكماء المدينة في ليبيا في العام 2016، على عودة أرملة العقيد الراحل معمر القذافي صفية فركاش إلى مسقط رأسها مدينة البيضاء.

وكانت زوجة القذافي تقيم في العاصمة المصرية القاهرة منذ صيف 2014 بعد أن لجأت بصحبة 3 من أبناء القذافي في آب 2011 إلى الجزائر، بعد سقوط نظام زوجها.

من جانب آخر، قرر القضاء اللبناني منع هنيبعل القذافي، أصغر أبناء الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، من مغادرة الأراضي اللبنانية لمدة سنة. وبحسب ما ذكره تقرير «الوكالة الوطني للإعلام» اللبنانية الرسمية، أصدرت قاضي التحقيق في بيروت القاضي ريتا غنطوس بتاريخ 12/‏‏7/‏‏2018 القرار المذكور أعلاه، استكمالاً للتحقيقات في الدعوى المقدمة من حسين حبيش ضد هنيبعل القذافي وآخرين بجرم تأليف عصابة إرهابية وخطف وحجز حرية ومحاولة قتل والتدخل في هذه الجرائم.

يشار إلى أن القذافي موقوف بموجب مذكرة التوقيف الوجاهية الصادرة عن المحقِّق العدلي القاضي زاهر حمادة في قضية إخفاء الإمام اللبناني موسى الصدر ورفيقيه، وينفذ عقوبة الحبس مدة سنة ونصف السنة الصادرة عن محكمة استئناف جنح بيروت برئاسة القاضي رولا الحسيني بجرم تحقير القضاء. يذكر أن حسين حبيش كان قد تعرَّض للخطف في ليبيا على يد عصابة تابعة للمدعى عليه هنيبعل القذافي إثر توقيف الأخير في لبنان، وطلب الخاطفون حينها من الحكومة اللبنانية مبادلة هنيبعل القذافي بحبيش، لكن الأخير تمكَّن من الفرار من خاطفيه والعودة إلى لبنان.

وكان قد تم اختطاف هنيبعل القذافي من قبل «عصابة مجهولة» قبل أن يتم الإفراج عنه وتسليمه إلى قوى الأمن الداخلي في لبنان. وبحسب مصادر قضائية، أكّد هنيبعل أنه تعرّض للاختطاف داخل سوريا، حيث كان يسكن في منطقة المالكي في دمشق التي منحته حق اللجوء السياسي. وبحسب إفادته، فإنه انتقل إلى سوريا من الجزائر قبل سنوات. وقال إنه تلقى اتصالاً من أخته عائشة التي تعيش في مصر، وقالت له إنه سيتلقى اتصالاً من أشخاص يمكنهم أن يساعدوه على حل مشكلته القانونية في ليبيا، لإسقاط مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحقه. وأضاف أنه تجاوب مع من اتصلوا به، وأنهم اختطفوه فور ركوبه سيارتهم، إذ قيّدوا يديه وعصبوا عينيه، وكانوا يضربونه طوال الوقت، ويسألونه عن مصير السيد موسى الصدر ورفيقيه اللذين اختطفهم نظام والده قبل 37 عاماً (كان هنيبعل يبلغ سنتين من العمر حينذاك).