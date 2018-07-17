جريح فلسطيني يرتقي شهيداً والاحتلال يشدد حصار غزة

عبد الرحيم الريماوي، علاء المشهراوي (القدس، رام الله، غزة)

استشهد شاب فلسطيني صباح أمس الثلاثاء متأثراً بجراحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال الصهيوني خلال مشاركته في مسيرة العودة الكبرى في 14 مايو المنصرم.وأعلنت عائلة الشوبكي في غزة، عن استشهاد ابنها الشاب ساري داهود الشوبكي (28 عاماً) متأثراً بجراحه. وأوضحت العائلة أنّ ساري أصيب بطلق ناري متفجر في عنقه، أدى إلى إصابته بشلل رباعي نقل على إثره إلى أحد مشافي القدس لتلقي العلاج إلى أن أعلن عن استشهاده صباح أمس الثلاثاء. وباستشهاد الشوبكي، فإنّ عدد شهداء مسيرات العودة برصاص الاحتلال يرتفع إلى 140 شهيداً، فيما وصل عدد جرحى المسيرات إلى أكثر من 16 ألف جريح بينهم 55 حالة بتر.

وفي القدس اقتحم 111 مستوطناً، وأربعة عناصر من سلطة آثار الاحتلال، صباح أمس الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة. وقد تمت الاقتحامات عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، وتخللها الاستماع إلى شروحات حول أُسطورة الهيكل المزعوم.

وأوضحت مصادر وزارة الأوقاف أن عناصر من قوات الاحتلال، صوّرت قسم الإطفاء التابع لدائرة الأوقاف الإسلامية داخل المسجد الأقصى دون معرفة الأسباب. من جهة أخرى هدمت جرافات الاحتلال، أمس، منزلا وبركساً وسورين في مدينة القدس بحجة البناء دون ترخيص. واقتحمت جرافات الاحتلال حي شعفاط وقرية الطور بمدينة القدس وهدمت منشآت سكنية وزراعية دون إنذار.

وشددت إسرائيل حصارها لغزة أمس ومنعت تسليم الوقود عبر معبر كرم أبو سالم الوحيد لعبور البضائع بين إسرائيل والقطاع بعد إطلاق عشرات الطائرات الورقية الحارقة على طول الحدود بهدف التسبب بحرائق في مزارع إسرائيلية. وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية الليلة قبل الماضية تشديد الحصار بعد إغلاق المعبر الأسبوع الماضي أمام إدخال غالبية البضائع رداً على إطلاق الطائرات الورقية الحارقة من القطاع باتجاه إسرائيل. وأعلنت الوزارة في بيان تعليق تسليم الوقود حتى يوم الأحد المقبل، وتقليص مساحة الصيد التي تسمح بها قبالة شواطئ غزة من ستة أميال بحرية إلى ثلاثة. وأوصحت الوزارة أنها ستسمح بعبور المواد الغذائية والأدوية بعد دراسة كل حالة على حدة.

من جهة أخرى، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أمس الثلاثاء على الرفض الفلسطيني لـ«فرض الحلول والإملاءات الإسرائيلية والأميركية». ودعا عريقات، في بيان لدى استقباله في رام الله وزير خارجية الجبل الأسود سرجان دارمانوفيتش، إلى «ضرورة توحيد الجهود الأوروبية والدولية السياسية من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري ودعم الخطوات الدبلوماسية والقانونية الفلسطينية في المنابر الدولية». وحث على «دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والحرية وإنجاز الاستقلال وحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وحسب البيان، أطلع عريقات ضيفه على «انتهاكات الاحتلال المتواصلة والممنهجة المخالفة لقواعد القانون الدولي وواقع الفصل العنصري والدولة الواحدة بنظامين، وممارسات الاحتلال الأحادية التي دمرت حل الدولتين بشكل ممنهج بما في ذلك توسيع الاستيطان الاستعماري، وتهويد القدس والاعتداء على المقدسات والتشريد القسري للسكان الفلسطينيين». واعتبر عريقات أن ممارسات إسرائيل «تتطلب تدخلاً دولياً جدياً لردعها ووضعها تحت طائلة المساءلة القانونية الدولية»، منبهاً إلى خطورة التعامل مع الشركات العاملة والمتواطئة مع المشروع الاستيطاني والعسكري.