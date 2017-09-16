9 قتلى باشتباك بين قوات الجيش والشرطة في الصومال

مقديشو (وكالات)

قالت الشرطة الصومالية، إن اشتباكاً نشب بين قوات من الجيش من جانب والشرطة والمخابرات من جانب آخر أسفر عن مقتل تسعة أشخاص في العاصمة مقديشو أمس. وقال ضابط الشرطة الرائد عبد الله حسين «يبدو أنهم اعتقدوا خطأ أن قوات الجيش الوطني الصومالي ميليشيات عشائرية. عدد القتلى تسعة بينهم مدني». وأضاف أن القتال وقع لأن الشرطة تلقت معلومات خاطئة بوجود ميليشيات مسلحة في المنطقة. وتابع «تقع حوادث».

وفي حادث منفصل أمس، دخل إرهابيون لفترة وجيزة بلدة عيل واق بإقليم جيدو بجنوب الصومال قرب الحدود مع كينيا. وقال ضابط الشرطة إبراهيم علي: «كان عدد قليل من الجنود في عيل واق وغادروا في الصباح لإجراء تدريب تكتيكي. تقدم كثير من مسلحي (حركة) الشباب». وقالت حركة الشباب الإرهابية، إن مسلحيها مكثوا فترة وجيزة، ثم استولوا على أسلحة وإمدادات ورحلوا.